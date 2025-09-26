Las esmalteras muestran su preocupación por la situación geopolítica y comercial

Las asociaciones española e italiana de fabricantes de fritas, esmaltes y colores cerámicos han mantenido su tradicional encuentro en Cersaie 2025. La reunión se centró en las principales inquietudes que afectan al sector en este momento: el exceso de normativa europea, la incertidumbre geopolítica y comercial y la necesidad de garantizar un marco equilibrado de protección medioambiental.

El Presidente de ANFFECC, Fernando Fabra, y el Secretario General, Manuel Breva, se han reunido con el presidente de Ceramicolor, Pierluigi Ghirelli, y su Secretario General, Giuseppe Abello, para compartir impresiones y coordinar posturas comunes. Ambas asociaciones han coincidido en que el sector está mostrando una ligera recuperación en los mercados, aunque persisten las dificultades derivadas de la inestabilidad global y del endurecimiento de las condiciones regulatorias.

En el plano normativo, se ha subrayado la creciente preocupación por la proliferación de normativa europea que, en muchos casos, impone cargas adicionales a una industria que ya cumple con estándares medioambientales y administrativos mucho más estrictos que los de países competidores. Se reclama de la UE un enfoque más realista que permita avanzar en sostenibilidad sin comprometer la rentabilidad y la viabilidad de las empresas, con el fin de mantener en Europa la actividad industrial.

La situación comercial internacional ha sido otro de los ejes del encuentro. Las tensiones derivadas de la política arancelaria de Estados Unidos, la pujanza de productores de bajo coste en países como India, y la volatilidad de los mercados generan un entorno incierto que amenaza la competitividad exterior de los esmalteros europeos.

En este sentido, ambas asociaciones han valorado la posible colaboración conjunta en procedimientos antidumping relativos a materias primas críticas, como el actualmente abierto sobre el carbonato de bario, que afectan de lleno a las empresas del sector, con el fin de garantizar unas condiciones de competencia justas.

Finalmente, ANFFECC y Ceramicolor han reiterado su compromiso con la descarbonización y la protección medioambiental, insistiendo en que cualquier medida europea debe ser proporcionada y tecnológicamente viable, y estar acompañada de mecanismos de apoyo que permitan a las empresas adaptarse sin poner en riesgo su futuro.

Manuel Breva, Secretario General de ANFFECC, ha indicado que el encuentro con Ceramicolor en Cersaie “permite reforzar una posición conjunta ante los grandes retos que tiene la industria de fritas y esmaltes, pues compartimos la preocupación por la excesiva carga normativa europea, que puede poner en riesgo la competitividad de nuestras empresas si no se adapta a la realidad tecnológica y económica del sector.

“La inestabilidad geopolítica y comercial añade incertidumbre a nuestras exportaciones, con tensiones arancelarias y una competencia internacional cada vez más agresiva”, indica. En este contexto, “es esencial que la UE defienda a su industria frente a prácticas desleales y apoye con firmeza una transición sostenible hacia la descarbonización”.

Finalmente, Breva ha insistido en que la colaboración entre ANFFECC y Ceramicolor “es clave para trasladar a las instituciones europeas que estamos comprometidos con la protección medioambiental, pero necesitamos un marco equilibrado y viable que asegure el futuro de nuestras empresas y los miles de empleos que generan en Europa”.