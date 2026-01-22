Oropesa del Mar apuesta por la emoción y la experiencia para conquistar FITUR

Oropesa del Mar acude a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 con una propuesta innovadora y altamente experiencial que transforma su espacio expositivo en una auténtica recreación de una playa mediterránea. Bajo el lema “Lo mires como lo mires, Oropesa del Mar siempre”, el destino invita a los visitantes a detenerse, sentarse y conectar emocionalmente con la esencia del municipio sin salir del recinto ferial.

El stand ha sido concebido como un espacio sensorial que traslada la forma de vivir el Mediterráneo en Oropesa del Mar, estrechamente ligada al sol, el mar, el descanso y el disfrute durante todo el año. Una experiencia que permite descubrir el destino desde distintas perspectivas y refuerza su identidad como enclave turístico cercano, auténtico y memorable.

El espacio abre sus puertas al público general este sábado 24 y domingo 25 de enero, mientras que de miércoles a viernes la feria está destinada exclusivamente a profesionales del sector. Durante estas jornadas, el municipio mantiene reuniones con agentes turísticos, operadores y representantes institucionales con el objetivo de seguir reforzando su posicionamiento en el mercado.

Uno de los ejes principales de la acción es la participación activa del público. Los visitantes pueden fotografiarse en el stand con unas gafas de sol exclusivas diseñadas para la campaña y participar en un sorteo en Instagram siguiendo la cuenta oficial @oropesa_del_mar. Entre los premios destacan un iPhone 17 y un completo kit de playa.

La gastronomía también tiene un papel protagonista. Este sábado 24, a las 13.30 horas, se celebra un showcooking con degustación de una receta tradicional elaborada en directo por la Asociación de Hostelería d’Orpesa, acercando al público uno de los pilares de la identidad local.

Rafael Albert | OCR

El fin de semana está marcado además por la tradición y el folclore. La Sociedad Oropesina de Cultura (SOC) presenta el cartel de la XXIV edición de La Trobà d’Orpesa, Feria de Oficios, Costumbres, Tradiciones y Productos Artesanales, con acciones de promoción en el recinto ferial. La jornada cuenta con pasacalles de la Colla de Dolçainers i Tabaleters l’Embolic d’Orpesa y la participación de la Escola de Danses Orpesa, que ofrece una muestra de folclore local. Cabe recordar que La Trobà está declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial y se celebra desde hace más de 20 años.

El alcalde y concejal de Turismo, Rafael Albert, ha señalado que “con esta acción queremos que quienes visiten FITUR no solo conozcan Oropesa del Mar, sino que la sientan”, destacando la importancia de la feria para consolidar el destino como referente turístico durante todo el año.

Oropesa del Mar aprovecha FITUR 2026 para mostrar su completa oferta turística, que abarca sol y playa, turismo familiar, deportivo, cultural, gastronómico y de salud, reforzada por una amplia capacidad alojativa, eventos durante todo el año y un entorno natural privilegiado que la sitúa entre los destinos más demandados de la costa mediterránea.