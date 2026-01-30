La ermita de la Magdalena de Castellón ultima su restauración para llegar a la Romería en buen estado

La histórica ermita de la Magdalena de Castellón está a punto de recuperar su esplendor tras las obras de restauración que se han llevado a cabo para garantizar su conservación y preparación de cara a las Fiestas de la Magdalena, que se celebrarán del 7 al 15 de marzo de 2026.

La intervención, coordinada por las concejalías de Infraestructuras, Fiestas y Cultura y la Conselleria de Cultura, ha contado con un presupuesto de 50.000 euros y ha solucionado las graves filtraciones que dañaban la cubierta y las pinturas interiores del templo, declarado Bien de Interés Cultural. La alcaldesa, Begoña Carrasco, destacó que “teníamos unas filtraciones que estaban deteriorando, no solo la cubierta, sino las propias pinturas de la ermita, y han estado muchos años sin reparar”.

Los técnicos explicaron que las patologías se originaban en la cubierta, por lo que se sustituyó toda la impermeabilización y se adaptaron las pendientes para mejorar el desagüe. Esto ha evitado que los morteros de la bóveda se siguieran desprendiendo, un riesgo que los especialistas calificaron de grave para el patrimonio. Según el arquitecto responsable, la restauración ha quedado tan bien ejecutada que “ahora mismo, no se aprecia ninguna intervención”.

Una de las intervenciones más destacadas ha sido la recuperación del color verde original del altar, que permanecía oculto bajo pintura ocre.

Las obras, que han durado aproximadamente dos meses, se encuentran en la fase final de pintura y remates, aunque las lluvias recientes han ralentizado la última fase. El Ayuntamiento espera que la ermita esté totalmente lista para acoger a vecinos y visitantes durante la Romería de la Magdalena, devolviendo a este histórico enclave su valor patrimonial y su atractivo para la ciudad.