Entrevista ONDA CERO | Monferrer acusa a Vox de romper el pacto de gobierno en Burriana por “una imposición externa” y garantiza la estabilidad municipal

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha atribuido la ruptura del pacto de gobierno entre Partido Popular y Vox a una “decisión unilateral e incomprensible” del partido de Abascal, adoptada —según ha señalado— “por imposición de órganos externos, probablemente desde Valencia o Madrid”. Así lo ha afirmado en una entrevista concedida a Onda Cero, tras el cese de tres concejales de Vox el pasado viernes, lo que ha supuesto el fin de la coalición que gobernaba el Ayuntamiento desde hace dos años y medio.

Monferrer ha explicado que el desencuentro se produjo por el voto en contra de Vox a la bajada de impuestos municipales, una medida recogida en el punto número 10 del pacto de gobierno y que, ha recordado, “era uno de los compromisos fundamentales del acuerdo firmado en 2023”. Según el alcalde, la decisión de Vox “dinamitó el entendimiento” y se tomó “sin explicación alguna, pese a ser la misma propuesta que el año pasado votaron a favor en Burriana y hace unos días en Castellón”.

El primer edil ha insistido en que intentó mediar “hasta el último momento” para mantener la estabilidad municipal y ha reconocido el “excelente trabajo” de los concejales cesados. Dos de ellos, Juan Canòs y Antonio Ferrándiz ha confirmado, han presentado su renuncia al acta, mientras que la edil Beatriz Conejero ha decidido pasar al grupo de no adscritos. Monferrer ha defendido que “es la única que cumplió con el pacto firmado y con el compromiso con los ciudadanos” y ha rechazado que pueda ser considerada tránsfuga.

Vox, por su parte, ha sostenido que los ceses buscan silenciar las dudas sobre el PAI Sant Gregori, uno de los proyectos urbanísticos más relevantes de Burriana. Monferrer ha negado tajantemente esa acusación y ha subrayado que el desarrollo del PAI “ha estado en manos del propio concejal de Urbanismo de Vox, que ha gestionado y defendido el proyecto hasta ahora”. “Si de verdad tuvieran algo que decir sobre el Sant Gregori, habrían hablado quienes lo han llevado directamente, pero callan porque saben que no hay nada irregular”, ha añadido.

El alcalde ha acusado a Vox de “intentar levantar una cortina de humo para justificar haber votado en contra de los ciudadanos de Burriana”, ya que —ha insistido— “se opusieron a una bajada de impuestos que beneficiaba a todos los vecinos”.

Finalmente, Monferrer ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y ha asegurado que, pese a la crisis política, el Ayuntamiento mantiene su estabilidad y continuará centrado en la gestión y en el progreso de la ciudad.

“Seguiremos trabajando por Burriana, transformando la ciudad y cumpliendo con los compromisos adquiridos con los vecinos”, ha afirmado.