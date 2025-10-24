El empleo crece en Castellón con 6.700 nuevos ocupados durante el tercer trimestre de 2025

Empleo en Castellón repunta, aunque se modera el descenso del paro. El número de ocupados en la provincia de Castellón se ha situado en 296.200 personas durante el tercer trimestre de 2025, lo que supone un aumento de 6.700 empleos respecto al trimestre anterior.

El crecimiento del empleo responde en buena medida al empuje del sector servicios, que concentra 200.600 trabajadores. Le siguen la industria con 63.600, la construcción con 23.100 y la agricultura con 8.900 empleos.

Paralelamente, la tasa de paro en Castellón baja ligeramente hasta el 11,59 %, frente al 11,85 % del trimestre anterior.

11'73 % de paro en la Comunitat Valenciana

El paro subió en 11.500 personas en la Comunitat Valenciana durante el tercer trimestre hasta los 325.600 desempleados, un 3,7% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del tercer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 11,73%.

Andalucía (+32.300), Canarias (+15.100) y Murcia (+12.500) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Baleares, Extremadura y Castilla - La Mancha en donde menos, con retrocesos de 10.500, 10.300 y un 5.400, respectivamente.

En cuanto al empleo, Andalucía (+65.500), Comunitat Valenciana (+37.400) y Baleares (+26.200) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Madrid, Canarias y Asturias en el lado contrario, con 60.700, 14.100 y un 8.200 empleos menos, respectivamente.