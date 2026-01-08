La empleada de una farmacia y su pareja suplantan a un enfermo para obtener un medicamento

La Policía Nacional ha detenido en Castellón a la empleada de una farmacia y a su pareja por suplantar la identidad de un paciente en tratamiento oncológico para obtener un medicamento subvencionado.

La investigación se inició tras la denuncia de un paciente que detectó irregularidades en la dispensación de fármacos de uso restringido. Según la Policía, se comprobó que se había tramitado la retirada de un medicamento de especial seguimiento, prescrito a un paciente oncológico, que no llegó a ser entregado a su verdadero destinatario.

La mujer, trabajadora de una farmacia, habría accedido a datos personales y clínicos de clientes y alterado registros en los sistemas del Colegio Oficial de Farmacéuticos y de la Conselleria de Sanidad, sin modificar las prescripciones médicas, pero generando la apariencia de que las dispensaciones se habían realizado correctamente.

Con esos datos, su pareja se habría hecho pasar por el paciente oncológico y adquirido de forma ilegal el fármaco en otra farmacia, utilizando la información personal y clínica de la víctima.

El medicamento, que tiene otras aplicaciones terapéuticas, es considerado esencial para garantizar la continuidad del tratamiento de pacientes con cáncer, según la Policía.

Los agentes han reunido pruebas documentales que confirman la manipulación de los sistemas informáticos y el uso indebido de datos protegidos y, tras las diligencias practicadas, procedieron a la detención de ambos.

La investigación continúa abierta para determinar el destino final de los fármacos y no se descartan nuevas actuaciones ni la implicación de terceros.

Los detenidos son una mujer de 30 años y su pareja, de 31.