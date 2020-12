Els xiquets de Vila-real cantaran enguany el tirorí desde les balconades

La principal novetat que enguany prepara la Joventut Antoniana, per complir amb les mesures de seguretat sanitària, és que la tradicional cavalcada del dia 5 se substituirà per una desfilada de quasi 35 quilòmetres pels carrers de la ciutat dels tres Reis Mags a partir de les 18h de la vesprada, i després de l´adoració en el Convent dels Pares Franciscans i la recepció oficial per part de les autoritats i sense públic. Amb tot, uns dies abans els xiquets i les xiquetes que ho desitgen podran depositar la seua carta i, com sempre, farà falta el segell antonià perquè arriben a les mans de Melcior, Gaspar i Baltasar. Així, enguany hi haurà canvi de dia i ubicació. Seran dues jornades, el dilluns 28 i dimarts 29 de desembre, en horari de nou del matí a nou de la nit i a la placeta de la parròquia dels Pares Franciscans on els xicotets o els seus familiars podran depositar la llista de desitjos directament en les bústies.

Quan acaben de saludar a la ciutadania i davant la impossibilitat d'anar casa per casa a repartir els regals, els Reis van a poder conversar amb els xicotets mitjançant una videotelefonada durant, aproximadament, cinc minuts. Els encàrrecs es podran realitzar en uns dies i fins el 4 de gener en www.videollamadareymago.com.

Des de la Regidoria de Joventut s'han creat, per primera vegada, uns cobertors solidaris per a engalanar els balcons aquestes festes. Aquests productes així com les xapes, la palla i garrofes, les trenques i avellanes, i el segell antonià es podran adquirir els dies 28 i 29 en la seu de Joventut Antoniana. Els cobertors també estan ja disponibles en Regals la Creu, Panaderia Sant Antoni i Papereria Carmen. Tota la labor i recaptació que s'obtinga de la venda d'aquests productes així com de les videotelefonades es destinarà a l'activitat social de Joventut Antoniana que durant aquest 2020 està atenent a més de prop de 80 famílies en situació de vulnerabilitat, xifra que ha augmentat en els últims mesos per la situació de crisi actual.