Educación publica el anuncio previo para redactar el proyecto del nuevo IES Crémor de Castellón

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio previo para la redacción del proyecto del futuro IES Crémor de Castellón de la Plana.

El contrato contempla un importe de 1.098.198,94 euros y un plazo de ejecución de 24 meses, con la adjudicación prevista para el 13 de mayo de 2026. Una vez aprobado el proyecto, se iniciará la licitación de las obras del nuevo instituto, creado por desglose parcial del IES Bovalar.

Un centro con capacidad para 930 alumnos

El IES Crémor se levantará sobre una parcela de 11.700 metros cuadrados y contará con 20 unidades de ESO, seis de Bachillerato y cuatro de Formación Profesional. En total, el centro ofrecerá 930 plazas escolares: 600 para ESO, 210 para Bachillerato y 120 para FP.

Estudios técnicos y dirección de obra

El anuncio previo incluye el levantamiento topográfico, el estudio geotécnico de los terrenos, la redacción del proyecto básico y ambiental, así como la dirección de obra, dirección de ejecución material y la coordinación de seguridad y salud.