Economía pretén retornar els mercats ambulants al centre

Els tècnics estudien el recorregut per complir amb les mesures de seguretat.

La Regidoria d'Economia de l´Ajuntament de Vila-real està treballant amb els seus tècnics per a poder retornar el mercat ambulant al centre de la ciutat, amb totes les condicions de seguretat i prevenció enfront de la pandèmia de la COVID-19.

Encara que Economia no ha pogut avançar quan serà una realitat el canvi, si que ha assegurat que la decisió que els mercats tornen al centre és ferm. Segons el regidor d'Economia, Chus Madrigal els tècnics estan fent mesuraments perquè es complisquen les mesures de seguretat.

Segons Madrigal, qualsevol decisió que es prenga serà consensuada amb lloa venedors i complirà els requisits establits per les autoritats sanitàries per a garantir la seguretat també per als usuaris.