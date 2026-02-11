El ecomóvil de Reciplasa supera las 20 toneladas recogidas en 2025 y llegará a cuatro unidades en 2026

El ecoparque móvil de Reciplasa cerró 2025 con más de 20 toneladas de residuos recogidos para reciclar en 45 municipios de la provincia de Castellón. En total, el servicio itinerante gestionó 20.955,68 kilogramos y atendió a 4.222 usuarios a lo largo del año, consolidándose como una herramienta clave para fomentar la recogida selectiva, especialmente en localidades del interior con difícil acceso a ecoparques fijos.

Este recurso permite a la ciudadanía depositar residuos que no pueden tirarse en los contenedores convencionales, evitando vertidos incontrolados y facilitando una correcta separación. Entre los materiales más recogidos destacan los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), que representaron el 42,8% del total. Les siguen la chatarra y los metales (10,2%) y los textiles (7,3%).

Por meses, julio, noviembre y febrero fueron los periodos con mayor actividad, lo que confirma la creciente implantación del servicio entre la población. El balance anual refleja además una ligera mejora respecto al ejercicio anterior y se sitúa en cifras similares a los mejores años desde su puesta en marcha.

El presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, ha subrayado que el objetivo es “acercar este servicio a los municipios con menos accesibilidad y facilitar que los vecinos puedan reciclar correctamente residuos que no tienen cabida en los sistemas habituales”.

Cuatro ecomóviles en 2026

Reciplasa ha aprobado la licitación para poner en marcha cuatro ecoparques móviles que darán servicio a los 45 municipios, frente al único vehículo actual. El proyecto contempla la incorporación de cuatro nuevos ecomóviles totalmente equipados, con su correspondiente personal, y cuatro camiones con sistema Multilift.

La inversión prevista ronda los 1,2 millones de euros, más IVA. Con esta ampliación se pretende optimizar rutas, aumentar la frecuencia de visitas y ampliar los puntos de atención directa a la ciudadanía.

“Toledo ha avanzado que en 2026 se triplicará el servicio, pasando de uno a cuatro ecomóviles, lo que permitirá facilitar todavía más el reciclaje en los municipios”, ha señalado.

Con esta medida, la empresa pública refuerza su apuesta por la sostenibilidad, la economía circular y la mejora de la recogida selectiva en toda la provincia de Castellón, con especial atención a las localidades más pequeñas.