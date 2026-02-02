El EACC de Castelló se consolida como uno de los centros de arte contemporáneo más destacados de la Comunitat Valenciana

El Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC), gestionado por el Institut Valencià de Cultura (IVC), se ha consolidado como uno de los espacios culturales de referencia en la Comunitat Valenciana, según el Observatorio de la Cultura 2025, elaborado por la Fundación Contemporánea. El estudio, publicado recientemente, evalúa la actividad cultural de ciudades, instituciones y eventos en toda España desde 2009.

En la edición de 2025, el EACC aparece en el puesto número 11 del ranking autonómico, liderado por el IVAM, y se destaca por su programación diversa, que incluye exposiciones, ciclos de cine, música experimental, talleres y actividades multidisciplinares.

La delegada territorial del IVC en Castellón, Nuria Felip, ha valorado este reconocimiento como un reflejo del esfuerzo realizado por el equipo del EACC para “hacer una programación cada vez más atractiva que capta el interés del público castellonense, de la Comunitat Valenciana y de todo el país”. Felip ha añadido que el espacio “se está consolidando con un discurso propio dentro de la escena contemporánea” y ha resaltado las mejoras recientes en el edificio, como la recuperación del estanque que rodea al EACC.

Actualmente, el EACC acoge la exposición ‘Off Voices’ de la artista Candice Breitz, que se podrá visitar hasta el 8 de febrero. La muestra analiza cómo el culto a las celebridades, las redes sociales y los sistemas de privilegio se utilizan para captar la atención del público.

Además, el centro ya prepara la próxima exposición, ‘The Rise and Fall of Erik Schmidt’, del artista berlinés Erik Schmidt, que se inaugurará el viernes 27 de febrero.