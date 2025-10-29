Dos personas detenidas y dos investigadas en tres delitos distintos cometidos en Peñíscola

La Guardia Civil de Peñíscola ha detenido a dos personas comopresuntas autoras de dos delitos de robo con fuerza, uno de ellos en grado de tentativa y ha investigado respectivamente a otras dos por un delito de hurto en un supermercado.

El pasado día 16 de octubre, la guardia civil tuvo conocimiento de que un hombre había accedido tras escalar el vallado perimetral y fracturar la puerta de entrada a un domicilio particular, el perjudicado manifestó que le habían sustraído dinero en efectivo y diversos efectos personales. La investigación dio sus frutos cuando los agentes identificaron y localizaron al presunto autor, un varón de 48 años que fue detenido y al que se le atribuye un delito de robo.

Posteriormente, el 17 de octubre, la guardia civil detuvo varón de 64 años tras intentar cometer un robo en el interior de un domicilio particular. Gracias al sistema de alarma que la vivienda tenía instalada y la rápida actuación de los agentes, el varón no pudo consumar el hecho delictivo.

Finalmente, la guardia civil de Peñíscola identificó el día 20 del presente mes a las dos presuntas autoras de un hurto en un establecimiento alimentario, quienes valiéndose de un momento de distracción de los empleados aprovecharon para sustraer varios productos, una de ellas fue investigada y la segunda se encuentra en la actualidad cumpliendo condena en prisión por otros delitos por lo que los agentes informaron a la autoridad judicial.