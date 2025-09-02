AGRESIÓN

Dos pastores agreden a un equipo de À Punt mientras cubría la fuga de vacas bravas en Alcalà de Xivert

El redactor perdió el conocimiento y tanto él como el cámara han sido trasladados al hospital

Onda Cero Castellón

Castellón |

Foto del equipo d'Apunt agredido
Foto del equipo d'Apunt agredido | A punt

Dos pastores han agredido este martes a un redactor y a un cámara de la televisión autonómica À Punt mientras habían estado cubriendo la información sobre las vacas bravas que se escaparon el pasado domingo por la noche en Alcalà de Xivert, en la comarca del Baix Maestrat.

Según el comunicado de À Punt, el equipo informativo ha estado alertando a la ciudadanía sobre el peligro que supone que estos animales estén sueltos en la zona. Sin embargo, algunos ganaderos, molestos por esta cobertura relacionada con la seguridad ciudadana, han reaccionado de forma violenta.

Durante la agresión, el redactor ha perdido el conocimiento y ambos profesionales han tenido que ser trasladados al hospital para recibir atención médica. Además, el equipo técnico ha sufrido daños materiales que serán denunciados ante la Guardia Civil.

Desde Onda Cero Castellón queremos expresar nuestra solidaridad con los compañeros agredidos de À Punt, a los que deseamos su pronta recuperación. Condenamos cualquier tipo de violencia contra los profesionales de la información.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer