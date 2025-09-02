Dos pastores agreden a un equipo de À Punt mientras cubría la fuga de vacas bravas en Alcalà de Xivert

Dos pastores han agredido este martes a un redactor y a un cámara de la televisión autonómica À Punt mientras habían estado cubriendo la información sobre las vacas bravas que se escaparon el pasado domingo por la noche en Alcalà de Xivert, en la comarca del Baix Maestrat.

Según el comunicado de À Punt, el equipo informativo ha estado alertando a la ciudadanía sobre el peligro que supone que estos animales estén sueltos en la zona. Sin embargo, algunos ganaderos, molestos por esta cobertura relacionada con la seguridad ciudadana, han reaccionado de forma violenta.

Durante la agresión, el redactor ha perdido el conocimiento y ambos profesionales han tenido que ser trasladados al hospital para recibir atención médica. Además, el equipo técnico ha sufrido daños materiales que serán denunciados ante la Guardia Civil.

Desde Onda Cero Castellón queremos expresar nuestra solidaridad con los compañeros agredidos de À Punt, a los que deseamos su pronta recuperación. Condenamos cualquier tipo de violencia contra los profesionales de la información.