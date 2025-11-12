Dos españoles zarpan desde Castellón para dar la I Vuelta al Mundo Vertical a vela

El puerto de Castellón acogerá este sábado la salida de la I Vuelta al Mundo Vertical a vela, una expedición sin precedentes que recorrerá 35.000 millas náuticas durante doce meses siguiendo el meridiano de Greenwich y cruzando ambos círculos polares.

A las 13.00 horas, la castellonense Paula Gonzalvo, impulsora del proyecto Allende los Mares, y el madrileño Pedro Jiménez, fundador de Alegría Marineros, zarparán a bordo del velero ‘Alegría Marineros’ para iniciar una aventura inédita en la historia de la navegación.

Una ruta única por los cinco océanos

La travesía seguirá el meridiano 0° hasta el 180°, combinando exploración extrema, investigación científica, sostenibilidad ambiental y promoción de la igualdad de género en el deporte náutico.

La primera etapa, de 3.000 millas y 45 días de duración, llevará a la tripulación desde Castellón por el Mediterráneo y el Atlántico norte y sur. Posteriormente, en enero de 2026, comenzará la fase antártica, de unas 12.000 millas, que recorrerá los mares del Índico, Pacífico sur y Mar de Ross, afrontando las condiciones más extremas del planeta.

Entre abril y junio, la expedición navegará de Valdivia (Chile) a Hawái, atravesando 6.000 millas del Pacífico. Desde allí, el velero pondrá rumbo a Alaska, cruzando el Pacífico norte y el Mar de Bering en una travesía de 4.500 millas.

A continuación, en julio, abordarán el paso del Noroeste, un histórico recorrido de 3.800 millas entre Alaska y Groenlandia, cruzando el Círculo Polar Ártico. Finalmente, entre septiembre y octubre de 2026, está previsto el regreso a España tras cruzar el Atlántico norte desde Groenlandia, con escala en las Azores.

Un velero preparado para los polos

El Alegría Marineros es un velero de aluminio de 21 metros de eslora, reforzado especialmente para navegar entre hielos polares. Dispone de sistemas duplicados de seguridad y navegación, con dos radares, pilotos automáticos, comunicaciones satelitales redundantes y sistemas energéticos de emergencia.

La expedición tiene también un marcado carácter científico. Durante la travesía, los navegantes recogerán muestras de biodiversidad marina, analizarán la presencia de microplásticos y registrarán parámetros oceanográficos en los cinco océanos.

Toda la navegación podrá seguirse en streaming 24 horas al día, permitiendo al público vivir en directo las maniobras, las guardias y la convivencia a bordo.

Dos capitanes experimentados

Ambos capitanes cuentan con una amplia experiencia: Paula Gonzalvo ha navegado más de 65.000 millas, mientras que Pedro Jiménez supera las 200.000, incluidas travesías polares. La expedición prevé solo cinco escalas técnicas en todo su recorrido.

Jiménez explica que el principal reto será mantener la fortaleza mental durante las etapas más largas. Asegura que no es necesario ser un deportista de élite para afrontar una aventura así, pero sí una persona muy testaruda y capaz de convivir con la soledad durante semanas. “Habrá etapas de hasta cien días sin tocar tierra ni ver a nadie —admite—, y eso exige una gran preparación psicológica. El cuerpo se resiente por la falta de movimiento y hay que obligarse a hacer ejercicio a bordo para mantenerse en forma”.

Gonzalvo, por su parte, advierte que la falta de descanso será uno de los mayores enemigos durante la navegación. Reconoce que la privación de sueño puede llevar a un estado de agotamiento extremo y que, cuando se alcanza ese límite, las decisiones se vuelven más arriesgadas. “En esos momentos —explica—, mantener la lucidez es fundamental para evitar errores que puedan poner en peligro la travesía”.