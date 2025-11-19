Dos emprendedoras valencianas, ganadoras de la IX edición de GIRA Mujeres de Coca-Cola

Las valencianas Diana de Arias, creadora de Decedario, y Sandra Bombillar, impulsora de Populāre, han sido seleccionadas como ganadoras de la IX edición de GIRA Mujeres, el programa de formación y apoyo al emprendimiento femenino de Coca-Cola.

El anuncio se realizó en Madrid durante el acto de clausura del programa, celebrado en vísperas del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, y contó con la presencia de Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, y Cristina Sánchez, directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU en España.

Proyectos ganadores: Decedario y Populāre

Decedario, el proyecto liderado por Diana de Arias, combina neurociencia, tecnología y juego para mejorar el entrenamiento cognitivo. Sus programas —Clinic!, Gym! y School!— han beneficiado ya a más de 150.000 personas en España y Latinoamérica, fomentando el aprendizaje, la inclusión y la salud desde un enfoque lúdico y accesible.

Por su parte, Populāre, la iniciativa de Sandra Bombillar, propone un modelo de regeneración arquitectónica y social para reactivar espacios en desuso. A través de sistemas modulares sostenibles, impulsa la recuperación de viviendas rurales y acompaña a quienes desean asentarse en estos territorios.

Otras ganadoras de la edición

En la categoría “Tengo un negocio”, junto a Decedario, ha resultado premiada la navarra Ana Martínez con su proyecto Yenxa.

En “Quiero emprender”, además de Populāre, ha sido seleccionada la gallega Valeria Lavorato, creadora de Orvallo Tech.

En total, 451 proyectos participaron en esta edición, de los que 10 fueron escogidos como finalistas. Un jurado experto —integrado por representantes de Fundación SERES, TEDxValladolid, Fundación ASTI, CREAS y Atresmedia— eligió a las cuatro ganadoras.

Las finalistas reciben una mentoría de cuatro meses impartida por Impact Hub, mientras que las cuatro ganadoras acceden a un premio de 8.000 euros, tres meses de aceleración y formación especializada de ESIC.

Casi 900 mujeres participaron en GIRA Mujeres 2025

La IX edición del programa contó con la participación de 886 mujeres de 268 pueblos y 153 ciudades españolas. Todas ellas siguieron los itinerarios “Quiero emprender” o “Tengo un negocio”, que sumaron 14.428 horas de formación en habilidades para el emprendimiento y desarrollo profesional.

Desde su creación, GIRA Mujeres ha acompañado a más de 23.000 mujeres de entornos urbanos y rurales. Uno de los focos formativos de este año ha sido la gestión financiera, identificada como uno de los principales desafíos para las emprendedoras.

Educación financiera, clave para superar barreras

Un estudio cualitativo realizado con entidades colaboradoras del programa —Dona Activa, AlmaNatura, Impact Hub, Nantik Lum y Autónomas por la Igualdad— señala que muchas participantes llegan al programa con proyectos sólidos, pero con inseguridad en los aspectos económicos.

Según estas organizaciones, persisten dificultades para realizar estimaciones de gastos e ingresos, separar las finanzas personales de las del negocio o asumir financiación externa.

“Las finanzas siguen siendo un tema que muchas mujeres prefieren no tocar, pero cuando descubren que entender las cuentas les da libertad, algo cambia”, explican desde Dona Activa.

Nantik Lum añade que muchas emprendedoras subestiman el valor de su tiempo y muestran incomodidad al traducir su trabajo en términos económicos.

El impacto en los entornos rurales

La formación financiera adquiere especial relevancia en zonas rurales, donde el emprendimiento femenino actúa como motor social y económico.

“En los pueblos, emprender es una forma de arraigo. Cuando una mujer florece en el entorno rural, el entorno florece con ella”, señalan desde AlmaNatura.

GIRA Mujeres refuerza así su compromiso por impulsar el liderazgo femenino y dotar a las emprendedoras de herramientas para consolidar proyectos viables y sostenibles.