Dos detenidos por usar una tarjeta robada a su compañero de piso para sacar 1.000 euros en Vinaròs

La Guardia Civil ha detenido en Vinaròs a dos hombres, de 46 y 37 años, como presuntos autores de un delito de hurto y otro de estafa, tras retirar 1.000 euros con una tarjeta bancaria sustraída por uno de ellos a su compañero de piso.

Según ha informado el instituto armado, los hechos ocurrieron el pasado 27 de marzo, cuando agentes observaron a una persona en un cajero automático que ocultaba parcialmente su rostro con una boina y una bufanda. Tras realizar una extracción de efectivo, el individuo se reunió con un segundo hombre, al que entregó parte del dinero antes de que ambos se separaran en direcciones opuestas.

Ante las sospechas, los agentes identificaron a uno de ellos, que portaba 350 euros en billetes de 50 y respondió con evasivas. Las indagaciones posteriores permitieron comprobar que se había realizado una extracción fraudulenta de 1.000 euros.

La investigación, que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, permitió identificar al segundo implicado, que convivía con el perjudicado y presuntamente le había sustraído la tarjeta junto con el número PIN.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs. Las actuaciones han sido realizadas por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil en la localidad, que recuerda la importancia de extremar las precauciones en el uso de tarjetas bancarias y comunicar de inmediato cualquier uso fraudulento.