Dos detenidos por el robo de 18 bombonas de butano en una gasolinera de Alquerías del Niño Perdido

Uno de los dos detenidos está relacionado con otros dos robos de baterías en camiones estacionados en Moncofa, además de un presunto delito de coacciones.

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 38 y 45 años acusados de robar 18 bombonas de butano en una estación de servicio de Alquerías del Niño Perdido. El robo se produjo durante la noche del 7 al 8 de noviembre, cuando los presuntos autores forzaron la jaula donde se almacenaban las bombonas y realizaron varios viajes hasta llevárselas todas.

Tras abrir una investigación, agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Burriana, en colaboración con el Equipo Roca, lograron identificar a los sospechosos. Las pesquisas también relacionaron a uno de ellos con otros dos robos de baterías en camiones estacionados en Moncofa, además de un presunto delito de coacciones.

Los detenidos han sido puestos a disposición de los Juzgados de Nules, que se encuentran en funciones de guardia. La investigación ha sido desarrollada por efectivos de la Guardia Civil de Burriana y del Equipo Roca, especializados en delitos cometidos en el ámbito rural.

