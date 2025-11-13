Dos detenidos por el robo de 18 bombonas de butano en una gasolinera de Alquerías del Niño Perdido

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 38 y 45 años acusados de robar 18 bombonas de butano en una estación de servicio de Alquerías del Niño Perdido. El robo se produjo durante la noche del 7 al 8 de noviembre, cuando los presuntos autores forzaron la jaula donde se almacenaban las bombonas y realizaron varios viajes hasta llevárselas todas.

Tras abrir una investigación, agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Burriana, en colaboración con el Equipo Roca, lograron identificar a los sospechosos. Las pesquisas también relacionaron a uno de ellos con otros dos robos de baterías en camiones estacionados en Moncofa, además de un presunto delito de coacciones.

Los detenidos han sido puestos a disposición de los Juzgados de Nules, que se encuentran en funciones de guardia. La investigación ha sido desarrollada por efectivos de la Guardia Civil de Burriana y del Equipo Roca, especializados en delitos cometidos en el ámbito rural.