Dos detenidos por circular por la autopista AP7 con diez kilogramos de adormideras

Los ocupantes del vehículo realizaron maniobras peligrosas al percatarse de la presencia de la Guardia Civil.

Onda Cero Castellón

Castellón |

La Guardia Civil de Alcalá de Xivert ha detenido a los dos ocupantes de un turismo que circulaba por la AP-7 por transportar sustancias ilegales.

En un dispositivo de vigilancia para evitar los robos en las estaciones de servicio, en el área de servicio de Benicarló, los agentes vieron como un turismo realizaba un cambio brusco de sentido de la marcha al observar la presencia policial.

Alertados por el extraño movimiento se acercaron al vehículo, identificaron a los ocupantes y comprobaron que en el maletero transportaban una bolsa de grandes dimensiones en cuyo interior contenía una planta de color marrón claro, reconocida como Papaver Somniferum (adormidera).

Con un peso superior a los 10 kg, los guardias civiles intervinieron la mercancía y el conductor y el ocupante fueron detenidos por un presunto delito contra la salud pública.

Las diligencias y los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Vinaroz

