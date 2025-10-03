Dos detenidos en Burriana por robar máquinas pesadas y venderlas como chatarra

La Guardia Civil de Burriana ha detenido a dos hombres por un delito de robo con fuerza y ha investigado a un tercero por receptación tras el robo de dos máquinas pesadas utilizadas para el movimiento de tierras.

La operación, llevada a cabo por el Equipo ROCA, comenzó tras la denuncia por la sustracción de una pala frontal de grandes dimensiones. Las investigaciones llevaron a la localización de otra máquina en una chatarrería, donde se constató que pertenecían al mismo propietario que las había denunciado.

Los detenidos accedieron al recinto forzando el candado de la puerta principal y vendieron las máquinas a una empresa de reciclaje como chatarra. El responsable de la chatarrería, que conocía el origen ilícito de la maquinaria emitió facturas genéricas para evitar inspecciones y obtener beneficio económico.

Por todo ello se procedió el día 03 de septiembre a la detención de dos varones como presuntos autores de delitos de robo y el día 30 del mismo mes se procedió a la investigación de una tercera persona por un presunto delito de receptación.

Las maquinarias recuperadas han sido entregadas a su legítimo propietario.