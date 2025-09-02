SUCESOS

Dos detenidos en Almassora tras inmovilizar a un empleado para robar objetos por un valor de 2000 euros

Inmovilizaron a un empleado sujetándolo del cuello y huyeron con herramientas y otros objetos por valor de dos mil euros

Onda Cero Castellón

Castellón |

Un agente de la Guardia Civil de espaldas frente a un coche
Un agente de la Guardia Civil de espaldas frente a un coche | Guardia Civil / Europa Press

Los hechos se remontan a mediados del mes de agosto cuando los agentes tuvieron conocimiento de un robo con violencia e intimidación ocurrido en una empresa de la localidad. Los implicados accedieron al interior e inmovilizaron a un empleado sujetándolo del cuello para posteriormente huir con herramientas y otros objetos por valor de dos mil euros.

Tras las pesquisas realizadas por los agentes y otras gestiones más técnicas lograron identificar a los presuntos autores que fueron localizados y detenidos el pasado día veintinueve cuando circulaban en la misma

furgoneta en la que trasladaron la mercancía sustraída.

Los detenidos son dos varones de 29 y 39 años respectivamente a los que se les atribuye un delito de robo con violencia e intimidación, además se ha incautado el material que portaban en el vehículo por su ilícita procedencia. Las diligencias han sido remitidas a los Juzgados de Castellón

