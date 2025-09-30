ROBO COBRE

Dos detenidos en Almassora (Castellón) tras hurtar más de 16 toneladas de cobre

Uno de los detenidos agredió a un agente tras intentar huir

EFE

Castellón |

Detalle del material incautado en una operación de la Guardia Civil contra los robos de cobre.
Detalle del material incautado en una operación de la Guardia Civil contra los robos de cobre. | EFE/ Raúl Sanchidrián

La Guardia Civil ha detenido en Almassora a dos personas que fueron sorprendidas tras hurtar más de 16 toneladas de cobre que había sido sustraído de un remolque perteneciente a una multinacional ubicada en Barcelona.

La intervención se inició tras detectar movimientos sospechosos de un camión con semirremolque cerca de una nave en el polígono industrial de la localidad de Almassora.

Los guardias civiles averiguaron que el vehículo estaba vinculado a un remolque implicado en hechos delictivos en Holanda. En el interior del semirremolque se encontraron ocho bobinas de cobre, cada una con un peso aproximado de más de dos toneladas.

Aunque los ocupantes presentaron documentación para justificar el transporte, las investigaciones posteriores confirmaron que el material tenía un origen ilícito.

Las gestiones revelaron que la que la carga provenía de un remolque robado en un área de descanso en Francia y el cobre pertenecía a una empresa multinacional ubicada en Barcelona.

Por todo ello, ambos individuos fueron detenidos por un presunto delito de hurto de cobre. A uno de ellos también se le atribuye el delito de atentado contra agentes de la autoridad tras intentar huir y agredir a un agente durante la intervención.

La operación concluyó con la incautación de diversa documentación que será analizada para esclarecer posibles vínculos con otros delitos. Las diligencias instruidas junto con los detenidos fueron entregadas en el Juzgado de guardia de Castellón.

La actuación fue llevada a cabo por los equipos de investigación de la Guardia Civil de Oropesa y Almassora y el Equipo Roca de la Guardia Civil de Castellón.

