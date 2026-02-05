Dos de cada tres valencianos compran en tiendas de proximidad varias veces por semana

El 65% de los valencianos acude a las tiendas de conveniencia al menos un par de veces por semana, lo que confirma el papel clave que estos establecimientos juegan en la vida cotidiana por su capacidad para dar respuesta inmediata a las necesidades del consumidor. Así lo recoge el estudio Hábitos de compra en tiendas de conveniencia: tendencias y patrones, elaborado por CS On Research para Coca-Cola Europacific Partners (CCEP).

El informe revela que prácticamente la totalidad de los consumidores en España (99%) compra en este tipo de comercios. En la Comunitat Valenciana, el 48% lo hace entre dos y tres veces por semana y el 17% todos o casi todos los días, con una frecuencia media de 2,4 visitas semanales.

La cercanía y los productos esenciales, los más valorados

La proximidad es el principal motivo para acudir a las tiendas de conveniencia: el 85% de los valencianos la valora mucho o bastante. A este factor se suma la importancia de disponer de bienes básicos o esenciales, destacada también por el 85% de los encuestados, así como la disponibilidad y variedad de productos para el consumo inmediato, valorada por el 78%.

Entre los productos considerados “salvavidas”, el pan de última hora es la opción más mencionada (74%), seguido de los refrescos fríos (61%). En este contexto, el 53% de los valencianos elige Coca-Cola frente a otras marcas disponibles en estos establecimientos.

Un canal en crecimiento y clave para conectar con nuevos consumidores

Seis de las diez marcas de refrescos más demandadas en tiendas de conveniencia pertenecen a Coca-Cola. El formato más comprado es la lata de 330 mililitros (30%), con un consumo de entre una y dos latas por semana y consumidor. Los principales motivos de compra son que el producto esté frío y listo para consumir (27%) y la cercanía del establecimiento (23%).

El estudio también subraya la buena valoración de la experiencia de compra: el 79% de los consumidores afirma ser atendido siempre o casi siempre por la misma persona y el 90% destaca un trato cercano, profesional y amable. Además, la mayoría de las compras se realizan por la tarde y suelen responder a urgencias, olvidos, antojos o visitas inesperadas.

Las tiendas de conveniencia experimentan un crecimiento vinculado a cambios estructurales en los hábitos de consumo. Según datos de IGD Research, este canal será uno de los que más crezca a nivel mundial en los próximos años, con España entre los mercados europeos con mayor proyección, reforzando su papel estratégico en el consumo cotidiano y en la conexión con públicos más jóvenes.