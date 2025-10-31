Dora Saura, la concejala que denunció un presunto caso de absentismo en Cultura dimite y abandona Compromís per Vila-real

La hasta ahora concejala de Cultura de Vila-real, Dora Saura, ha presentado su dimisión irrevocable y ha anunciado su salida del Grupo Municipal de Compromís per Vila-real, tras conocer que la formación había decidido relevarla del área sin consultarle.

Saura es la misma edil que provocó una crisis en el gobierno local al denunciar un presunto caso de absentismo laboral en el área de Cultura, que afectaba a un funcionario municipal y a la anterior concejala del área. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vila-real decretó el archivo definitivo de la causa en septiembre, al no apreciar indicios de delito.

En su comunicado, Saura sostiene que su relevo “responde precisamente a haber hecho pública una irregularidad en Cultura”.

La exedila expresa su “sorpresa” al enterarse de que, en las negociaciones entre las ejecutivas de Compromís y el PSOE de Vila-real, se acordó su salida de la Concejalía de Cultura “sin consensuarlo con la actual responsable del área”. Según explica, se le informó de la decisión en una reunión urgente convocada apenas una hora antes.

El relevo supone que María Fajardo asumirá la Concejalía de Cultura, mientras que Santi Cortells se hará cargo de Museos, y Saura pasaría a dirigir las áreas de Memoria y Gente Mayor.

La ya exconcejala califica la decisión de “antidemocrática, desleal y poco ética” y sostiene que “no se le ha hecho partícipe ni del cambio ni de las conclusiones de la supuesta revisión del Pacte de la Llum de Tol”. Añade que su salida “ha sido una destitución pactada” que ha desembocado en su dimisión “irrevocable” y en su marcha del grupo municipal.

Saura recuerda que Compromís la incorporó a su lista electoral “por su trayectoria personal, cultural y política”, y defiende su gestión al frente del área, donde —según destaca— se elaboró la programación cultural hasta finales de 2025 y parte de 2026, se impulsó la apertura de la Casa Museo Llorens Poy y se llevaron a cabo mejoras en el Auditorio Municipal y en el Museo de la Ciudad Casa de Polo.

La exedila afirma que no logró dotar al departamento del personal necesario “pese a las reiteradas peticiones”, y critica que la dirección local justificara la reestructuración del gobierno como una medida para “ganar eficacia”. “Mi gestión no les habrá parecido suficientemente eficiente, valencianista o feminista”, concluye.