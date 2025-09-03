La Diputación presenta el Plan Futur Provincia para impulsar la economía castellonense

La Diputación de Castellón dará a conocer el próximo jueves 18 de septiembre los resultados del Plan Futur Provincia, una estrategia diseñada para relanzar la economía, mejorar la competitividad y fortalecer la resiliencia de la provincia. El objetivo principal de este plan es atraer inversiones y diversificar la actividad económica en la región.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha explicado que “en quince días daremos a conocer una iniciativa en la que llevamos trabajando más de un año y que está diseñada para impulsar el desarrollo económico de la provincia, maximizando su competitividad, resiliencia y capacidad para atraer inversiones”.

La presentación tendrá lugar en Bellver Blue Tec Zone, en Oropesa del Mar, y contará con la participación de representantes de sectores estratégicos, empresarios y medios de comunicación. Durante la jornada, F. Xavier Mena López, catedrático de Economía de la Universidad Ramón Llull y profesor de ESADE, ofrecerá una ponencia sobre el contexto económico y las oportunidades para Castellón. Mena López, con amplia experiencia en consultoría internacional, aportará una visión experta sobre los desafíos y potencialidades de la provincia.

Barrachina ha subrayado que “cada comarca tiene características específicas que definen nuestra tierra, y con el Plan Futur Provincia queremos potenciar la resiliencia del conjunto de Castellón”. La empresa Co-Enable, encargada de la elaboración y seguimiento del plan, ha trabajado durante meses para analizar sectores estratégicos y definir las acciones necesarias para un crecimiento sostenible y equilibrado.

El plan contempla iniciativas estructuradas a corto, medio y largo plazo, con un seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento de los objetivos y fortalecer las particularidades de cada región. Además, el proceso ha sido participativo, incluyendo reuniones con agentes económicos locales para integrar sus necesidades y perspectivas.

Para concluir, Marta Barrachina ha destacado que el plan será “una radiografía detallada de la posición estratégica de la provincia para atraer nuevas inversiones y ofrecer información clave a sectores y actividades esenciales en Castellón”.

La jornada finalizará con una sesión de networking, que permitirá a los asistentes intercambiar impresiones y establecer contactos para futuras colaboraciones.