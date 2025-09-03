El plan estratégico busca atraer inversiones, diversificar sectores y fortalecer la resiliencia de la provincia, con una presentación oficial el 18 de septiembre en Oropesa del Mar.
La Diputación presenta el Plan Futur Provincia para impulsar la economía castellonense
La Diputación de Castellón dará a conocer el próximo jueves 18 de septiembre los resultados del Plan Futur Provincia, una estrategia diseñada para relanzar la economía, mejorar la competitividad y fortalecer la resiliencia de la provincia. El objetivo principal de este plan es atraer inversiones y diversificar la actividad económica en la región.
La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha explicado que “en quince días daremos a conocer una iniciativa en la que llevamos trabajando más de un año y que está diseñada para impulsar el desarrollo económico de la provincia, maximizando su competitividad, resiliencia y capacidad para atraer inversiones”.
La presentación tendrá lugar en Bellver Blue Tec Zone, en Oropesa del Mar, y contará con la participación de representantes de sectores estratégicos, empresarios y medios de comunicación. Durante la jornada, F. Xavier Mena López, catedrático de Economía de la Universidad Ramón Llull y profesor de ESADE, ofrecerá una ponencia sobre el contexto económico y las oportunidades para Castellón. Mena López, con amplia experiencia en consultoría internacional, aportará una visión experta sobre los desafíos y potencialidades de la provincia.
Barrachina ha subrayado que “cada comarca tiene características específicas que definen nuestra tierra, y con el Plan Futur Provincia queremos potenciar la resiliencia del conjunto de Castellón”. La empresa Co-Enable, encargada de la elaboración y seguimiento del plan, ha trabajado durante meses para analizar sectores estratégicos y definir las acciones necesarias para un crecimiento sostenible y equilibrado.
El plan contempla iniciativas estructuradas a corto, medio y largo plazo, con un seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento de los objetivos y fortalecer las particularidades de cada región. Además, el proceso ha sido participativo, incluyendo reuniones con agentes económicos locales para integrar sus necesidades y perspectivas.
Para concluir, Marta Barrachina ha destacado que el plan será “una radiografía detallada de la posición estratégica de la provincia para atraer nuevas inversiones y ofrecer información clave a sectores y actividades esenciales en Castellón”.
La jornada finalizará con una sesión de networking, que permitirá a los asistentes intercambiar impresiones y establecer contactos para futuras colaboraciones.