La Diputación mejora la seguridad y conectividad de la CV-138 en Càlig con una inversión de 604.000 euros

La Diputación Provincial de Castellón ha finalizado las obras de mejora en la CV-138 a su paso por Càlig, una actuación que refuerza la seguridad vial y mejora la conectividad en la comarca del Baix Maestrat.

El vicepresidente y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado, ha visitado los trabajos ejecutados entre los puntos kilométricos 5+870 y 7+240, donde se ha ampliado la calzada —que contaba con una anchura media de 4,90 metros— hasta los 6,60 metros, facilitando así el cruce de vehículos en condiciones de mayor seguridad. Además, se ha renovado el firme, que presentaba un importante deterioro.

La intervención, con un presupuesto de 604.624 euros, también ha incluido la mejora del trazado, la adecuación del drenaje y el perfilado de cunetas. La vía registra una intensidad media diaria de 943 vehículos, con un 4,3% de tráfico pesado, y resulta clave para la conexión entre Vinaròs, Benicarló y Càlig, así como para el acceso a explotaciones agrícolas e instalaciones deportivas.

Desde la institución provincial subrayan que esta actuación responde a una de las principales demandas municipales y contribuye al desarrollo económico y turístico del territorio