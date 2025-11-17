Diputación lanza nuevas ayudas para equiparar tiendas multiservicio en 14 municipios

La Diputación de Castellón ha reforzado su compromiso con el medio rural mediante la aprobación de nuevas ayudas destinadas a modernizar y equipar tiendas multiservicio en 14 municipios de menos de 5.000 habitantes. Con una inversión total de 50.000 euros, la institución provincial busca garantizar el acceso a productos básicos y servicios de proximidad, tal y como destacó el diputado de Cohesión Territorial, Sergio Fornas, quien subrayó la importancia de estas iniciativas para mejorar la calidad de vida en las zonas más despobladas.

Las subvenciones permitirán a los ayuntamientos beneficiarios renovar y ampliar el equipamiento de sus establecimientos multiservicio, incorporando mejoras como el refuerzo de la potencia eléctrica, la instalación de sistemas de climatización y la adquisición de mobiliario y maquinaria destinada a la conservación y exposición de productos. Estas actuaciones contribuirán a crear comercios más eficientes y mejor adaptados a las necesidades de sus vecinos, además de impulsar la actividad económica local y generar nuevas oportunidades laborales.

Los municipios que recibirán estas ayudas son Olocau del Rey, Zorita, Villores, Vallibona, Aín, Alcúdia de Veo, Argelita, Arañuel, Villanueva de Viver, Todolella, Vallat, Ares del Maestrat, El Toro y la Serratella. “Apostamos por mantener la vida en nuestros pueblos y evitar desplazamientos innecesarios para cubrir necesidades básicas”, señaló Fornas, quien reafirmó el compromiso del Gobierno Provincial con la lucha contra el despoblamiento y el fortalecimiento de un medio rural con futuro.