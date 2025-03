La Diputación insta a Consell y Gobierno central a crear un plan estratégico tras el cierre de Marie Claire

El Pleno de la Diputación de Castellón ha aprobado hoy, con los votos a favor del PP, Vox y Compromís y en contra del PSPV, una moción presentada por el Grupo Popular para crear el 'Pla d'Oportunitats Els Ports' para contribuir al desarrollo social y económico de Vilafranca y la comarca de Els Ports que contemple en primer lugar la recolocación para los trabajadores afectados por el cierre de Marie Claire.

Así, la institución provincial insta a las administraciones autonómica y estatal a la puesta en marcha de un plan estratégico que tenga como objetivo contribuir al desarrollo social y económico de Vilafranca y la comarca de Els Ports.

La moción presentada por el Gobierno provincial viene motivada tras la decisión por parte de For Men, la empresa que adquirió Marie Claire, de la anulación del contrato de compraventa de la compañía y el despido colectivo sobre el total de la plantilla.

Asimismo, se insta a la empresa a poner en marcha un plan de recolocación para los empleados afectados por el cierre y, en su defecto, se insta a Labora a articular un plan de recolocación que cubra lo que no haya atendido la empresa.

Por último, a través de la moción se solicita al Gobierno de España que asuma las pérdidas acumuladas por la empresa Marie Claire y colabore con la financiación e inversiones necesarias para atraer nuevas oportunidades de empleo a la comarca de Els Ports. Además, se pide que asuma el Fogasa el pago inmediato de las deudas acumuladas con los trabajadores.

MOCIÓN DEL PSPV

Sobre la misma cuestión, el PSPV ha presentado otra moción para exigir la colaboración interadministrativa necesaria para generar nuevas oportunidades en Vilafranca y la comarca de Els Ports, en la que solicitaba que la Diputación adoptase medidas al respecto, que ha sido rechazada con los votos a favor de PSPV y Compromís y en contra de PP y Vox.

Durante el debate conjunto de ambas mociones, el portavoz de Compromís, David Guardiola, ha señalado que "luchar por la superviviencia de Marie Claire debía ser un objetivo de todas las instituciones, y no se ha estado a la altura". "Hemos llegado al peor de los escenarios, con muchas familias que miran al futuro con incerteza, y la prioridad ha de ser salvar la comarca", ha señalado el diputado de Compromís, quien solicitaba una acuerdo conjunto de todos los grupos de la institución provincial.

La socialista Merche Galí ha lamentado que el PP haya descartado la posibilidad de alcanzar un acuerdo en esta cuestión, para lo que el Grupo Socialista -según ha indicado la diputada- ponía dos condiciones: "que Vilafranca y la comarca fuera tenida en cuanta en acciones y planes que se lleven a cabo y que la Diputación no fuera mera exigencia a otras administraciones, sino que pusiera en marcha medidas que puedan minimizar las consecuencias del cierre de Marie Claire, pero la respuesta del PP ha sido un no con la excusa de que la Diputación no es competente para adoptar medidas".

"El Gobierno de Ximo Puig hizo lo que era necesario, intentó reflotar una empresa que era estratégica, y ustedes podían haber buscado una empresa solvente cuando llegaron al gobierno, pero decidieron no hacer nada", ha añadido.

La vicepresidenta de la Diputación, María Ángeles Pallarés, ha asegurado que "después de los 24 millones de euros que le dio Ximo Puig a Marie Claire esta anunció el cierre, por lo que han servido para bien poco", y ha preguntado "cómo es posible que en agosto de 2022 se le den 12 millones de euros a la empresa y seis meses después anuncie el cierre".

Por otra parte, Pallarés ha indicado que el PP "no tenía ninguna herramienta legal para intervenir en Marie Claire. El PSOE controlaba la empresa y la llevó al cierre, y las competencia y los recursos los tiene la Generalitat y el Gobierno central".

Finalmente, el diputado de Vox, Luciano Ferrer, ha justificado el apoyo a la moción del PP por "la mala gestión del ministro de Economía para este caso". "Se llega a esta situación por el desastre de la gestión de la izquierda en la Generalitat y en Gobierno central", ha subrayado Ferrer, quien ha añadido que "se debe trabajar para que el Fogasa abone los salarios impagados lo antes posible".