La diputación inicia hoy tres días de tratamientos aéreos contra los mosquitos

La Diputación de Castellón despliega el mayor dispositivo terrestre y aéreo de tratamientos contra los mosquitos al actuar en todos los municipios del litoral con el fin de garantizar el control de plagas en las zonas más húmedas de la provincia.

El servicio de control de mosquitos de la Diputación Provincial de Castellón va a realizar desde hoy próximo lunes, 6 de octubre, y durante tres jornadas consecutivas, es decir martes 7, y miércoles 8 de octubre, tratamientos aéreos para el control de larvas de mosquito en todos los municipios del litoral de la provincia donde hay posibilidad de ejecución de este tipo de tratamiento.

La Conselleria de Sanidad y Salud Pública ha autorizado los tratamientos aéreos con helicóptero solicitados por el Gobierno Provincial, unas actuaciones que se une a los refuerzos por medios terrestres que se están realizando tras las últimas lluvias con más de 10 equipos diarios mañana y tarde para conseguir una mayor efectividad.

En concreto, el lunes 6 se realizará el tratamiento en la zona sur de la provincia, en los municipios de Almenara, La Llosa, Xilxes, Moncofa y Nules, abarcando las zonas inundables de Marjaleria de los Estanys de Almenara, el Espanyol y Belcaire Sur de Moncofa y la finca del Pou del Nules.

Por su parte, el martes 7, se ejecutarán los tratamientos en los municipios de Burriana (PAI Sant Gregori), Castellón de la Plana (zona de Marjaleria), Benicàssim (Cuadro de Santiago) y Oropesa del Mar (L’Albufera). El tratamiento finalizará el miércoles 8 en los municipios de Cabanes y Torreblanca (Prat de Cabanes-Torreblanca) y Peñíscola (marjal de Peñíscola).

Durante la ejecución de los trabajos estará limitado el acceso a las zonas de trabajo a modo de prevención. El producto larvicida biológico aplicado es el mismo que se utiliza por medios terrestres, a base de Bacillus thuringiensis, de alta especificidad, el cual únicamente afecta a las larvas de mosquito y mosca negra, inocuo para personas y resto de fauna.

Este tratamiento se hace como complemento a los tratamientos terrestres que se llevan realizando en todo el litoral desde la finalización de las lluvias, actuando sobre los estados larvarios de los mosquitos dado que consiguen una mayor efectividad en el control de las poblaciones.

Más inversión y más medios

El nuevo contrato ha incrementado los medios técnicos, humanos y materiales y amplía el servicio a las zonas urbanas de 87 municipios de menos de 1.000 habitantes y supone un presupuesto de más de un millón de euros a un nuevo servicio provincial reforzado, lo que supone un 24% más de presupuesto que el anterior.

Entre las principales mejoras del nuevo contrato destacan el incremento del número de técnicos aplicadores —de 9 a 24— y el aumento de la dedicación del director técnico del servicio, que pasa del 30% al 90% de su jornada. Además, se ha ampliado el número de jornadas de tratamiento aéreo a siete y se ha reducido el tiempo de respuesta de siete a tres días naturales.

También se ha incorporado nuevo equipamiento: mochilas de presión, termonebulizadores, cañones nebulizadores, vehículos todoterreno, drones para inspecciones y, como novedad destacada, dos vehículos anfibios para acceder a zonas inundadas, especialmente tras episodios de lluvias.