La Diputación impulsa el II Congreso ‘Importa Castellón’ con Toni Nadal y Miriam Fernández como ponentes

La Diputación de Castellón celebra el próximo 30 de octubre el II Congreso ‘Importa Castellón’, una cita impulsada junto a la Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI) que regresa tras el éxito del pasado año para inspirar a la juventud de la provincia a través de historias reales de esfuerzo, superación y constancia.

El encuentro tendrá lugar en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón y contará con los testimonios del entrenador y mentor de Rafa Nadal, Toni Nadal, y de la cantante y actriz Miriam Fernández, que nació con parálisis cerebral y ha convertido su experiencia en una historia de superación personal y profesional.

“Queremos que los jóvenes de nuestra provincia reflexionen sobre lo que de verdad importa, y lo hagan a través de experiencias reales que transmitan el valor del trabajo y la perseverancia”, ha señalado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Durante su intervención, Miriam Fernández compartirá cómo su determinación le permitió vencer los obstáculos del acoso escolar y la discapacidad para cumplir su sueño artístico. Por su parte, Toni Nadal abordará los principios de disciplina, humildad y autoexigencia que marcaron la carrera de su sobrino Rafa Nadal y que hoy transmite a jóvenes talentos en la Rafa Nadal Academy.

La diputada de Juventud, María Tormo, ha destacado la importancia de este tipo de encuentros “para recordar que detrás de todo logro hay esfuerzo, trabajo, disciplina y compromiso”.

La presidenta de la institución provincial ha subrayado que el congreso pretende “transmitir valores clave a quienes serán los artífices del progreso de esta provincia y a cuyo lado siempre estará la Diputación”.

En su primera edición, Importa Castellón congregó a más de 600 jóvenes, y para este segundo congreso la organización ya roza el millar de inscritos, una cifra que, según la Diputación, demuestra el interés de la juventud castellonense por este tipo de iniciativas.

La Fundación Lo Que De Verdad Importa, creada en 2007, es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la difusión de valores éticos y humanos universales. A través de sus congresos y programas, ha logrado inspirar a miles de jóvenes dentro y fuera de España.