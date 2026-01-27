La Diputación exige al Gobierno un mayor apoyo a la cerámica ante el nuevo marco ambiental europeo

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha exigido al Gobierno de España un mayor apoyo al sector cerámico ante el nuevo marco regulatorio ambiental de la Unión Europea y ha reafirmado el compromiso de la institución provincial con una industria que ha calificado de “vital para la economía de la provincia”. Así lo ha manifestado tras mantener este martes una reunión con el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), Ismael García, y el secretario general de la patronal, Alberto Echavarría.

En el encuentro, al que también ha asistido el diputado de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, la presidenta provincial ha trasladado el respaldo de la Diputación a un sector que afronta importantes desafíos derivados del nuevo marco ambiental europeo. En este sentido, Barrachina ha reclamado al Ejecutivo central “que se ponga al lado del sector con hechos”, especialmente ante los cambios regulatorios previstos para el próximo periodo del sistema europeo de comercio de derechos de emisión (EU ETS) 2026-2030 y la reducción de la retribución de la cogeneración.

Desde Ascer han expresado su preocupación por el impacto que estas medidas pueden tener sobre la viabilidad económica de la industria cerámica, un sector estratégico para España y especialmente para la provincia de Castellón. Ante esta situación, Marta Barrachina ha insistido en que “el Gobierno de España tiene que actuar y atender las demandas de la industria cerámica, que pide una flexibilización en los objetivos sostenibles marcados desde Europa”. La presidenta ha coincidido con la patronal en que “una transición climática eficaz solo es posible si es industrialmente viable y socialmente sostenible”.

Entre las medidas planteadas por Ascer para garantizar la competitividad del sector figuran la revisión y el aplazamiento de la reducción de asignaciones gratuitas del EU ETS hasta que existan alternativas tecnológicas reales; la inclusión de la cerámica en las compensaciones por costes indirectos del ETS; la simplificación de obligaciones para que las pequeñas y medianas empresas puedan quedar fuera del sistema; y el restablecimiento de una retribución adecuada a la cogeneración, considerada clave para la eficiencia energética y la competitividad.

Marta Barrachina ha subrayado que el apoyo de la Diputación de Castellón al sector cerámico “va a seguir siendo incondicional”, al tratarse de uno de los principales motores económicos de la provincia. “Apostar por la cerámica es apostar por el desarrollo, el empleo y las oportunidades en Castellón”, ha afirmado.

‘Time of Spain’

Durante la reunión también se han analizado las posibles vías de colaboración de cara a la celebración, a finales del mes de febrero, de la nueva cita profesional ‘Time of Spain’, una iniciativa impulsada por Ascer para reforzar la proyección internacional de la cerámica española. Según ha explicado la presidenta de la Diputación, el objetivo es “dar mayor visibilidad a la cerámica de nuestra provincia a nivel internacional”.

En este contexto, cobrará un papel destacado el Concurso Cerámico de Regeneración Urbana (CRU), impulsado por la Diputación de Castellón. Una de las propuestas plantea vincular este certamen con la gastronomía de proximidad certificada por Castelló Ruta de Sabor, integrando valores como el origen, la tradición y la calidad dentro de la estrategia de comunicación ‘Time of Spain’. La iniciativa busca ofrecer a la prensa nacional e internacional una experiencia que combine arquitectura, diseño, paisaje, gastronomía y sostenibilidad.

La acción prevista incluiría la visita a la exposición de los proyectos premiados en las ocho ediciones del CRU. La muestra está compuesta por 15 paneles que recogen los proyectos ganadores de las primeras siete ediciones, junto a imágenes de las ejecuciones reales, además de los proyectos premiados y menciones especiales de la octava edición, ya ejecutados.

El diputado de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, ha puesto en valor el CRU como una iniciativa que “no solo mejora los espacios públicos y pone en valor la cerámica, sino que genera oportunidades para los municipios y visibiliza el talento joven”. Asimismo, ha animado a los estudios de arquitectura de la provincia a participar en la próxima edición del certamen y ha recordado a los ayuntamientos que ya pueden comenzar a preparar los espacios que deseen presentar a la convocatoria del Plan CRU IX, que se abrirá próximamente.

Por último, Marta Barrachina ha reiterado el compromiso del Gobierno Provincial con el sector cerámico, destacando el convenio de 50.000 euros incluido en el presupuesto de este ejercicio para la difusión y promoción de la cerámica, así como los 180.000 euros destinados desde el inicio de la legislatura. “La cerámica no es solo un motor económico o un sector clave en la generación de empleo, es también la imagen y el símbolo de la personalidad de esta provincia”, ha concluido, insistiendo en que la Diputación seguirá siendo “reivindicativa” ante otras administraciones para que atiendan las necesidades de un sector estratégico para Castellón.