La Diputación concede ayudas a 15 municipios para la contratación de guardas rurales

La Diputación Provincial de Castellón ha concedido ayudas destinadas a 15 municipios de menos de 15.000 habitantes, para la contratación de guardas rurales. La Junta de Gobierno celebrada esta semana ha aprobado la concesión de estas subvenciones para la contratación del servicio de vigilancia y control frente a hurtos de cultivos.

Estas ayudas permitirán a los municipios beneficiarios contar con el servicio de guardas rurales, "una herramienta de gran ayuda para evitar robos y actos vandálicos" en las explotaciones agrícolas ha expresado la presidenta provincial, Marta Barrachina, quien ha puesto de manifiesto el compromiso del equipo de Gobierno provincial con el sector agrícola, "un pilar esencial" de la economía y del medio rural, ha añadido.

Este servicio de guardas rurales, implantado por la Diputación de Castellón en 2024, con el objetivo de garantizar la seguridad en el campo, ha demostrado, hasta el momento, que es una herramienta fundamental para proteger el campo de Castellón, una provincia con una superficie agrícola muy importante, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

De ahí la apuesta de la institución provincial por incrementar el presupuesto un 50 por ciento y aumentar el número de poblaciones, ya que en 2024 solo se pudieron beneficiar de estas ayudas los municipios de menos de 3.000 habitantes.

Así, los municipios beneficiarios de este servicio de vigilancia son Traiguera, San Rafael del Río, Sant Jordi, Canet lo Roig, La Jana, Rossell, Càlig, Vall d'Alba, Xilxes, La Llosa, Benlloc, Sant Mateu, Les Useres, La Salzadella y Les Coves de Vinromà. Todos estos municipios podrán reforzar la vigilancia rural y garantizar seguridad a todas las personas que sostienen el territorio con su trabajo diario en el campo.

Además de la protección del campo, esta línea de ayudas fomenta el empleo y contribuye, del mismo modo, al desarrollo rural y a fijar población en los municipios más pequeños.