La Diputación de Castellón refuerza la formación de alcaldes para mejorar la gestión de emergencias

La Diputación Provincial de Castellón está llevando a cabo un programa de formación dirigido a alcaldes y alcaldesas de la provincia para mejorar la gestión y planificación de emergencias en sus municipios. Las jornadas, organizadas por el Consorcio Provincial de Bomberos, tienen como objetivo proporcionar a los responsables municipales los conocimientos y recursos necesarios para actuar con eficacia y profesionalidad ante cualquier incidencia.

David Vicente, diputado de Bomberos, ha destacado la importancia de estas sesiones formativas que comenzaron en julio, señalando que "para la Diputación de Castellón es fundamental sensibilizar y formar a los alcaldes y alcaldesas sobre la importancia de la planificación ante emergencias y dotarlos de las herramientas esenciales para actuar con diligencia y eficacia".

Durante las jornadas se abordan aspectos clave como las competencias municipales en el Plan Territorial Municipal de Emergencias (PTME) de la Comunitat Valenciana, la coordinación con el Consorcio de Bomberos y otros organismos, y el uso de equipos de comunicaciones de emergencia. Vicente ha subrayado que “cada vez son más los municipios concienciados sobre la necesidad de actuar de manera preventiva, especialmente ante episodios de fuertes lluvias que suelen darse en esta época del año”.

El Consorcio Provincial también promueve la concienciación ciudadana mediante consejos para actuar con prevención y seguridad durante emergencias, como informarse sobre el riesgo de inundaciones, preparar un botiquín, mantener limpias las canalizaciones o seguir las indicaciones oficiales en caso de alerta.

“Avanzamos hacia una provincia más segura y mejor preparada frente a posibles riesgos y catástrofes”, ha concluido Vicente, resaltando el compromiso de la Diputación con la seguridad y bienestar de todos los castellonenses.