La Diputación de Castellón refuerza el Consorcio Provincial de Bomberos con un presupuesto de 25,36 millones de euros para 2026

La Diputación de Castellón ha aprobado un presupuesto de 25,36 millones de euros para el Consorcio Provincial de Bomberos en 2026, una cifra ligeramente superior a la de este año. Según explicó el diputado responsable del área, David Vicente, las cuentas siguen la línea marcada por la presidenta Marta Barrachina para reforzar los medios humanos y materiales del cuerpo, con el objetivo de mejorar la seguridad en toda la provincia.

El plan incluye inversiones destacadas como 682.000 euros para el parque de bomberos de Oropesa, más de 731.000 euros para renovar la flota con nuevas bombas urbanas y ligeras, y 816.823 euros en vestuario técnico para los profesionales, que abarcan trajes de intervención, equipamiento para rescates y cascos. Además, se destinan 100.000 euros a nuevas helisuperficies dentro del plan Diputació Respon, con el fin de mejorar la respuesta sanitaria y agilizar las evacuaciones y actuaciones en incendios forestales.

El presupuesto también refuerza la prevención de incendios en el medio natural con 2,1 millones de euros para la UML y brigadas rurales, y más de 1,1 millones para las brigadas de mitigación. En conjunto, estas partidas buscan consolidar la operatividad del servicio y proteger a los municipios frente a emergencias. El capítulo de personal supera los 16,8 millones de euros, reflejando el peso de los recursos humanos en el dispositivo provincial.