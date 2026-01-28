La Diputación de Castellón refuerza su apoyo al sector del AOVE para impulsar su promoción y calidad

La Diputación Provincial de Castellón ha reforzado su colaboración con la Associació Productora d’OOVE de Castelló con el objetivo de impulsar la promoción, la calidad y la comercialización del aceite de oliva virgen extra de la provincia, conocido como el “oro líquido”.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, se ha reunido con representantes de la entidad para trasladar el respaldo de la institución provincial a la marca colectiva OOVE Terres de Castelló, un distintivo de calidad que agrupa a productores del territorio comprometidos con el olivar y el producto.

Durante el encuentro, en el que también participaron la vicepresidenta y responsable del área Económica, María Ángeles Pallarés, y el diputado de Sector Primario, Sergio Fornas, se analizaron los trabajos que está desarrollando la asociación para ofrecer una visión global del sector oleícola de la provincia y para fomentar la cultura del aceite de oliva virgen extra como un atractivo esencial del territorio.

La Diputación ha señalado que el sector oleícola castellonense cuenta con una gran tradición y calidad productiva, pero se enfrenta a retos relacionados con la comercialización, la visibilidad y el acceso a los mercados nacionales e internacionales. En este contexto, el proyecto busca unir esfuerzos entre productores para mejorar la presencia en el mercado, optimizar recursos y fortalecer la identidad del AOVE de Castellón.

La institución provincial mantiene un convenio de colaboración con la asociación que en 2025 contó con una dotación de 15.000 euros y que este año se incrementa hasta los 20.000 euros. La ayuda se destina, entre otras acciones, a la promoción digital, el marketing estratégico y al impulso de iniciativas conjuntas para seguir proyectando el aceite de oliva virgen extra de Castellón dentro y fuera de la provincia.