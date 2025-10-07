La Diputación de Castellón refuerza su apoyo a la juventud con 30.000 euros en ayudas a programas culturales y de convivencia

La Diputación Provincial de Castellón reafirma su compromiso con la juventud mediante la concesión de nuevas ayudas por valor de 30.000 euros destinadas a programas juveniles que promuevan la cultura y la convivencia entre los jóvenes de la provincia.

“La convocatoria refleja nuestro compromiso a la hora de sumar oportunidades para los jóvenes castellonenses”, ha subrayado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Estas subvenciones están dirigidas a entidades juveniles y persiguen fomentar el asociacionismo y promover actividades que favorezcan la participación directa de la juventud en la vida social de los municipios. Además, buscan garantizar que los jóvenes puedan disfrutar de sus derechos y recibir respuesta a sus necesidades.

“Estamos aquí para que los recursos de la Diputación de Castellón estén destinados a lo que de verdad importa: atender las necesidades de los ciudadanos y ofrecer oportunidades a los jóvenes para su desarrollo personal, cultural y social”, ha resaltado la presidenta provincial.

Barrachina ha añadido que la institución trabaja para “llegar a todos los rincones de esta tierra y apoyar a entidades que trabajan día a día con los jóvenes, fomentando su participación para fortalecer el tejido asociativo”.

La presidenta ha destacado la labor fundamental de las asociaciones juveniles, calificándolas como “imprescindibles para que los jóvenes cuenten con espacios de participación y formación que promuevan la creación de ciudadanía activa”.

En esta convocatoria, aprobada en la Junta de Gobierno celebrada este martes, se beneficiarán nueve asociaciones: Asociación Juvenil Juniors Castellón, Federación d’Associacions d’Estudiants – Fades, Asociación Consolación para el Mundo, Asociación de Cases de Juventud de Castelló, Federación de Cases de Juventud de la Comunitat Valenciana, Asociación d’Esplais de Castellón, Fundación la Salle Acoge, Asociación Juvenil Artana y Assemblea de Joves d’Atzeneta del Maestrat.

La diputada de Juventud, María Tormo, ha explicado que cada una de estas entidades desarrollará actividades de impacto provincial como campamentos, convivencias, excursiones, encuentros juveniles, jornadas, talleres, actuaciones de música y teatro, publicaciones y exposiciones.

“Si queremos futuro para nuestros pueblos y nuestra provincia, debemos impulsar actividades y respaldar a nuestros jóvenes, ellos son el mañana, el futuro de esta tierra”, ha afirmado Tormo.

La diputada ha insistido en que la voluntad de la institución es “acompañar a la juventud castellonense y seguir promoviendo programas que favorezcan su desarrollo personal, social y profesional”.

“En el equipo de Gobierno Provincial creemos en el potencial de los jóvenes y en el beneficio que supone para la sociedad que estas asociaciones realicen actividades en nuestros municipios. Por ello, apoyamos su trabajo y desarrollo”, ha concluido María Tormo.