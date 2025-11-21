La Diputación de Castellón reconocerá a M.ª Carmen Miralles con la distinción ‘Construïm Juntes’

El Consell Provincial de la Dona ha acordado reconocer a M.ª Carmen Miralles con la distinción ‘Construïm Juntes’, un galardón creado para visibilizar a mujeres castellonenses que han destacado en ámbitos como la cultura, la empresa o el compromiso social. La propuesta, consensuada este jueves en el Palacio Provincial, pone en valor la trayectoria de Miralles, empresaria con más de tres décadas de experiencia en el sector del juguete y figura clave en la evolución de Todojuguete, así como su labor al frente de la Asociación Networking Directivas de Castellón y su defensa activa de la igualdad y el liderazgo femenino.

Durante la sesión, el Consell también revisó las acciones impulsadas en materia de igualdad a lo largo del año y presentó la programación del 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género. La Diputación celebrará el próximo martes la lectura del manifiesto en la Plaza de las Aulas y reafirmará su adhesión a la declaración de la FVMP y al Pacto de Estado contra la violencia de género. Además, se ha organizado una conferencia de la coach Marta Parella para el 26 de noviembre en el Palacio Provincial, centrada en autoestima y relaciones sanas, con entrada gratuita previa inscripción.

El programa conmemorativo se completará el 4 de diciembre con la entrega de premios del concurso ‘La igualtat és cosa de totes i tots’, dirigido a alumnado de diferentes etapas educativas. El Consell Provincial de la Dona recordó que sus objetivos incluyen promover la igualdad en toda la provincia, especialmente en áreas rurales, impulsar la participación de las mujeres en la toma de decisiones y fortalecer la colaboración entre entidades que trabajan por una sociedad más equitativa.