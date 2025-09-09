La Diputación de Castellón reclama al Gobierno central el pago de más de 105 millones de euros

La Diputación de Castellón, a través de su presidenta Marta Barrachina, ha reclamado al Gobierno de España el pago de más de 105 millones de euros que, según la institución, el Ejecutivo central adeuda a la corporación provincial.

Desde la Diputación señalan que esta deuda forma parte de un monto superior a los 200 millones que, según sus cifras, el Gobierno debería aportar a los municipios de la provincia en concepto de participación en los tributos del Estado.

Marta Barrachina ha declarado: “Continuamos con la misma exigencia al Gobierno de España: que cumpla con nuestra provincia. Este silencio por respuesta no sólo afecta a esta Diputación, sino a las necesidades y demandas de los 135 municipios que no ven cómo el Gobierno les escucha”.

La presidenta provincial ha lamentado que, a comienzos de septiembre, el Gobierno central aún no haya aprobado los Presupuestos Generales del Estado y ha pedido que se garantice una financiación justa y suficiente para las administraciones locales. Asimismo, ha indicado que estos fondos serían destinados a programas sociales, infraestructuras y servicios públicos.

Por su parte, la Diputación recuerda que la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas emitió en junio de 2025 un informe que, según la institución, avala su reclamación para actualizar las asignaciones destinadas a las entidades locales.

Desde la Diputación insisten en la necesidad de que el Gobierno central apruebe cuanto antes los Presupuestos Generales, a fin de proporcionar un marco fiscal estable para las corporaciones provinciales y municipales.