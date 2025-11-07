La Diputación de Castellón promociona la provincia en la feria turística World Travel Market de Londres

La Diputación de Castellón ha participado esta semana en la feria turística World Travel Market de Londres con el objetivo de promocionar la provincia como destino turístico entre el público británico, uno de los principales emisores de turistas a España.

El vicepresidente provincial y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, asistió a la cita, considerada una de las tres ferias de turismo más importantes del mundo, donde se reúnen profesionales del sector para establecer contactos, negociar acuerdos y conocer las tendencias de la industria turística.

Durante el evento, el Patronato Provincial de Turismo ha mantenido reuniones con turoperadores y agencias de viajes online, como HeyTRIP, EasyJet Holidays, E-dreams, Expedia y Destinia, con el objetivo de analizar la situación del sector turístico en la provincia y explorar nuevas oportunidades para atraer turistas británicos durante todo el año, no solo en verano.

Estas reuniones buscan trasladar posteriormente las propuestas a empresarios locales para evaluar la posible implantación de nuevas líneas de negocio y mejorar la oferta turística de la provincia. Además, se ha destacado la importancia de aprovechar las conexiones aéreas existentes entre el aeropuerto de Castellón y Reino Unido.

La participación de Castellón en la feria también incluyó la presentación gastronómica y turística de la Comunitat Valenciana bajo la marca ‘L’Exquisit Mediterrani’, que promociona los productos locales y la gastronomía mediterránea. En este contexto, el vicepresidente destacó la iniciativa Castelló Ruta de Sabor como un instrumento para difundir la oferta gastronómica provincial.

Según la Diputación, la participación en la World Travel Market representa una oportunidad para reforzar la presencia de Castellón en el mercado británico y continuar desarrollando estrategias para incrementar el número de visitantes internacionales.