La Diputación de Castellón pone efectivos a disposición de la lucha contra los incendios en Castilla y León

La Diputación de Castellón ha desplegado un dispositivo especial para colaborar en la extinción de incendios en Castilla y León. Según ha informado el diputado de Bomberos, David Vicente, el Consorcio Provincial de Bomberos ha enviado dos dotaciones de bomberos profesionales, dos de voluntarios y una cuba con capacidad para 35.000 litros de agua. El operativo trabajará coordinadamente con los equipos locales y de otras comunidades autónomas.

Paralelamente, en la provincia de Castellón se mantiene un operativo de 750 efectivos entre bomberos, voluntarios y personal de Protección Civil, ante el alto riesgo de incendios por las elevadas temperaturas. El dispositivo cuenta con 200 vehículos, 5 medios aéreos, unidades de rescate especializadas, 4 parques de bomberos profesionales y 5 de voluntarios, además de 18 Unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat.

El Ayuntamiento de Castellón se une

Por su parte, el Ayuntamiento de Castellón ha movilizado una dotación de bomberos para colaborar también en la extinción de los incendios forestales que afectan a distintas zonas de Castilla y León. La intervención, coordinada a través del área de Seguridad y Emergencias, responde a una solicitud de apoyo en el marco de la cooperación interterritorial.

El operativo estará activo durante 48 horas e incluye recursos humanos y dos vehículos: una Bomba Rural Pesada (BRP) y un vehículo ligero. La dotación trabajará junto a los equipos locales y efectivos de otras comunidades autónomas.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha subrayado la rapidez de la movilización y la preparación técnica del cuerpo, destacando la solidaridad entre territorios y el compromiso de los profesionales desplazados. “Su labor será clave para reforzar un dispositivo que exige máxima coordinación y entrega”, ha afirmado.