La Diputación de Castellón pide reformar la Ley de Costas para proteger viviendas tradicionales del litoral

La Diputación de Castellón debatirá en el pleno de este martes, 20 de enero, una iniciativa para instar al Gobierno de España a reformar la Ley de Costas con el fin de proteger los conjuntos urbanos tradicionales situados en el litoral de la provincia.

La propuesta, impulsada por la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, busca recabar el máximo consenso institucional para defender a los vecinos cuyas viviendas se encuentran afectadas por la actual normativa estatal. Según ha señalado, se trata de inmuebles que constituyen “patrimonio vivo de los pueblos costeros”.

Durante su intervención, Barrachina afirmó que “no podemos permitir que los conjuntos urbanos del litoral queden desprotegidos” y subrayó que “la Ley de Costas necesita una reforma urgente que garantice la protección de nuestras viviendas y nuestros pueblos”.

La presidenta provincial advirtió de que la actual legislación “amenaza la conservación de conjuntos urbanos costeros de tipo tradicional que poseen un indudable valor patrimonial, histórico y también emocional”, y consideró “crucial que el Ejecutivo central reforme la Ley 22/1988 con el fin de evitar su destrucción”.

Entre los núcleos afectados citó las “casetes” de la playa de Nules, Almenara y Xilxes, Torre de la Sal en Cabanes, así como otros grupos de viviendas en municipios como Burriana, Moncofa, Oropesa o Torreblanca, que, según indicó, representan “una expresión de nuestras tradiciones culturales y etnográficas más arraigadas”.

En este contexto, la Diputación instará a la Mesa del Congreso de los Diputados a que tramite de forma urgente la proposición de ley de modificación de la Ley de Costas remitida por el Senado en marzo de 2024, con el objetivo de permitir la pervivencia de estos conjuntos urbanos ubicados en terrenos que han pasado a ser dominio público marítimo-terrestre.

Barrachina recordó que el Senado aprobó esta iniciativa legislativa, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, aunque lamentó que “ese trámite no continúa” en el Congreso, por lo que pidió su desbloqueo para que “nuestra costa sea, de una vez, escuchada y protegida”.

Además, el pleno provincial solicitará a los diputados y diputadas del Congreso que apoyen cualquier proposición destinada a proteger los conjuntos urbanos costeros tradicionales en riesgo de desaparición. “La protección de la costa no es una cuestión de política, es una cuestión de justicia con los ciudadanos que viven en estas casas que están en riesgo de desaparición”, concluyó la presidenta.