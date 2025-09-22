La Diputación de Castellón pide consenso para defender al sector agrícola y ganadero ante la reforma de la PAC

La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, llevará al pleno que se celebra este martes una iniciativa para solicitar un amplio consenso en la defensa del sector agrícola y ganadero de la provincia en la negociación del nuevo marco financiero de la Unión Europea y la reforma de la Política Agraria Común (PAC).

Barrachina ha subrayado la necesidad de que el Gobierno de España adopte una posición firme para defender los intereses de los profesionales del sector, que en Castellón emplea a miles de familias y es clave para el desarrollo rural. En este sentido, ha expresado su apoyo al manifiesto del 29 de julio, firmado por la Generalitat Valenciana, organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias de la Comunidad Valenciana.

La presidenta ha señalado que “este acuerdo establece las prioridades de una PAC que no puede dar marcha atrás” y ha insistido en que “resulta crucial que el PSOE, al frente del Ejecutivo, reivindique unas condiciones sólidas, las que nuestros profesionales nos han marcado, porque nos jugamos el futuro”.

La propuesta que se somete a debate reclama “mayor inversión” y rechaza la pérdida de fondos para el sector. Asimismo, pide mantener los pilares FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) para garantizar las rentas de los profesionales.

Entre las prioridades planteadas se encuentran asegurar fondos suficientes para la PAC 2028-2034, “teniendo en cuenta el incremento exigido por la inflación”, fomentar el relevo generacional, reformar el sistema de ayudas a la renta, incluir el criterio de despoblación como condición obligatoria, y promover una PAC que garantice la competitividad y sostenibilidad económica, social y territorial de la provincia.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Barrachina ha concluido señalando que “nuestros profesionales, nuestro mundo rural, en definitiva nuestra provincia, espera que alcancemos acuerdos que sumen al conjunto de nuestra tierra. Tenemos la oportunidad de lanzar un mensaje claro para que el Gobierno de España escuche a Castellón”.