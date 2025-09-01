La Diputación de Castellón mejora la señal de TV en nueve municipios de menos de 5.000 habitantes para garantizar un “interior conectado”

La Diputación Provincial de Castellón ha concedido las subvenciones dirigidas a mejorar la señal de los repetidores de televisión en los municipios de menos de 5.000 habitantes.

Marta Barrachina, presidenta de la Diputación de Castellón, ha puesto en valor la línea de ayudas que “permite mejorar y garantizar un interior conectado con una convocatoria dotada con 60.000 euros”. Un importe que se distribuirá entre nueve localidades y que demuestra que “nunca antes el mundo rural había tenido tanto protagonismo en las políticas que esta institución administra”.

Este año, la línea de ayudas concedida por la Diputación de Castellón beneficiará a nueve municipios de la provincia. Serán La Serratella, Argelita, Tírig, Villahermosa del Río, Culla Xodos, Sierra de Engarcerán, Matet y Ludiente.