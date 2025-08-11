La Diputación de Castellón mejora la carretera CV-100 en Rossell para reforzar la seguridad y las comunicaciones

La Diputación de Castellón ha finalizado las obras de mejora en un tramo de la carretera CV-100 a su paso por el término municipal de Rossell, en la comarca del Baix Maestrat. La intervención, llevada a cabo entre los puntos kilométricos 8+420 y 9+900, responde a una demanda histórica de los vecinos y vecinas del municipio, que utilizan esta vía diariamente.

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Infraestructuras, Héctor Folgado, ha visitado la actuación y ha destacado que se trata de una obra “fundamental”, no solo por la mejora de la seguridad vial, sino también por su impacto en la calidad de vida y el desarrollo del territorio. “Los vecinos de Rossell llevaban mucho tiempo esperando esta intervención. Estamos hablando de una carretera muy transitada y que presentaba numerosos daños en la calzada”, ha afirmado Folgado.

Los trabajos han incluido; La reposición del pavimento para garantizar la seguridad y comodidad del tráfico rodado. El hormigonado de cunetas de seguridad para evitar erosiones provocadas por aguas superficiales. La construcción de badenes de hormigón de 20 cm para reponer los accesos a las fincas colindante. La sustitución de la señalización vertical.

Esta actuación forma parte del compromiso de la Diputación con la mejora de la red viaria provincial. “Nuestra tierra está ahora más preparada para atraer inversiones, generar empleo, y hacer frente a uno de nuestros principales retos: la lucha contra la despoblación”, ha señalado el vicepresidente. “Seguiremos trabajando para mejorar nuestras carreteras y, con ello, seguir conectando personas, generando oportunidades y sumando valor a nuestra provincia”, ha concluido Héctor Folgado.