La Diputación de Castellón lanza Smart Pyme IA para apoyar a empresas afectadas por las lluvias

La Diputación Provincial de Castellón, en colaboración con la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, ha presentado el programa Smart Pyme IA, una iniciativa pionera destinada a impulsar la transformación digital y la aplicación de inteligencia artificial en pequeñas y medianas empresas (pymes) de la provincia.

Este programa, que se desarrollará entre agosto y noviembre, está especialmente dirigido a las pymes ubicadas en municipios afectados por las lluvias torrenciales del pasado año. Su objetivo es apoyar la recuperación, modernización y mejora de la resiliencia de estas empresas ante futuras crisis mediante el uso de tecnologías avanzadas.

Smart Pyme IA incluye una jornada de lanzamiento con una masterclass en Benicarló el 11 de septiembre, un curso formativo para 20 empresas seleccionadas y una fase de diagnóstico y consultoría personalizada que permitirá a cada participante implementar soluciones específicas basadas en inteligencia artificial.

La vicepresidenta provincial, María Ángeles Pallarés, destacó que el programa busca reducir la brecha digital y garantizar el acceso a herramientas tecnológicas de última generación para todas las pymes del territorio, fomentando una digitalización inclusiva y práctica.

Esta iniciativa forma parte de una línea de subvenciones de la Generalitat Valenciana orientada a la transformación digital y refuerza el compromiso de la Diputación de Castellón con el desarrollo y la innovación del tejido empresarial local.