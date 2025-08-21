La Diputación de Castellón invierte más de 12 millones en l’Alt Maestrat para impulsar el desarrollo rural

La Diputación de Castellón ha destinado más de 12 millones de euros en dos años a inversiones en l’Alt Maestrat, con el objetivo de incentivar el desarrollo rural, mejorar infraestructuras y proteger el patrimonio de la comarca.

Según ha informado la vicepresidenta y responsable del área Económica, María Ángeles Pallarés, los fondos se han destinado a actuaciones clave como la mejora del suministro de agua, la rehabilitación de espacios patrimoniales, refuerzo de servicios de seguridad, y la adecuación de carreteras que conectan los municipios del interior. Entre las principales inversiones destacan los 980.000 euros para la restauración de Sant Joan de Penyagolosa, 152.000 euros para la canalización del pozo Meanes en Atzeneta, y 100.000 euros para el suministro de agua en Ares del Maestrat.

Además, se han mejorado tramos de carreteras como la CV-154, CV-167, y CV-169, y se han construido helisuperficies en puntos estratégicos para reforzar la respuesta ante emergencias.

La inversión se articula a través de programas como el Fondo de Cooperación Municipal (2,1 millones de euros), el Fondo contra la Despoblación (854.000 euros) y el Plan Impulsa (casi 3 millones).

Pallarés ha asegurado que “el compromiso de la Diputación con el interior es firme”, y ha defendido que estas inversiones “fortalecen la ganadería, agricultura, turismo y el emprendimiento, pilares fundamentales de la comarca”.