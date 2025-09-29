La Diputación de Castellón invierte 60.000 euros para mejorar la señal de televisión en el interior

La institución provincial ha aprobado la concesión de subvenciones dirigidas a mejorar la señal de los repetidores de televisión en los municipios de menos de 5.000 habitantes y cumple así su compromiso de estar al lado de los pueblos más pequeños, “asegurando servicios básicos que contribuyen a fijar población y mejorar el bienestar de los castellonenses”.

Así lo ha señalado el diputado de Ingeniería Interna, José María Andrés, quien ha puesto en valor esta línea de ayudas que permite “garantizar un interior conectado y que todos los castellonenses, independientemente del lugar en el que vivan, puedan disfrutar de una cobertura adecuada y de calidad”. Porque, “vivir en el interior de Castellón no puede suponer tener menos servicios, sino una oportunidad”.

Hay que tener en cuenta que la necesidad de cuidar el interior de la provincia está dentro de la agenda de prioridades de la Diputación de Castellón, ya que, tal y como ha incidido el diputado provincial, “los municipios del interior, los más pequeños y con menos recursos, son los que sufren el golpe de la despoblación y, para revertir esta situación, el interior de la provincia necesita servicios, inversión y oportunidades”.

Ahí el compromiso del equipo de Gobierno Provincial con la mejora de las infraestructuras de comunicación para que todos los vecinos de Castellón puedan encender la televisión, un servicio que en ciertos momentos puede resultar vital. “Trabajamos cada día para combatir la despoblación, y, sin duda, el acceso a la comunicación y la mejora de la señal de televisión de las zonas rurales de Castellón es un paso más en ese camino”, ha indicado el diputado de Ingeniería Interna.

Los municipios que se beneficiarán de esta línea de ayudas son La Serratella, Argelita, Tírig, Villahermosa del Río, Culla, Xodos, Sierra de Engarcerán, Matet y Ludiente. “Sabemos lo importante que es para estos nueve municipios contar con una buena señal, por ello distribuimos los recursos económicos para que todos ellos estén conectados y sus vecinos accedan en igualdad de condiciones a recursos básicos”.

Sin duda, mejorar la cobertura de televisión significa mejorar la calidad de vida de los castellonenses y mantener vivos los 135 pueblos. Y, “vamos a seguir aunando esfuerzos para impulsar acciones que generen oportunidades y favorezcan el desarrollo del conjunto de la provincia”, ha concluido José María Andrés.