La Diputación de Castellón incrementa hasta un millón de euros las ayudas a unidades de conciliación familiar

La Diputación Provincial de Castellón ha aprobado el presupuesto para 2026, que contempla un incremento del 10,31% en las subvenciones destinadas a las Unidades de Conciliación Familiar (UCF), pasando de 930.700 euros en 2025 a 1.026.700 euros para el próximo ejercicio.

Según la presidenta de la institución, Marta Barrachina, el aumento del presupuesto y la modificación de las bases de la convocatoria, que reduce de tres a un menor el requisito mínimo de usuarios para habilitar una UCF, buscan “lograr que ningún municipio quede excluido por baja demanda”. Barrachina ha señalado que estas medidas forman parte del compromiso de la Diputación con “los municipios pequeños y con el equilibrio territorial de la provincia”.

Actualmente, 36 municipios de menos de 1.500 habitantes cuentan con unidades de conciliación familiar, destinadas a menores de 0 a 3 años en localidades sin recursos educativos o asistenciales públicos o privados. El incremento del presupuesto permitirá financiar dos nuevas UCF.

La diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha explicado que estas unidades ofrecen beneficios directos a las familias y a los municipios, al facilitar la conciliación laboral y familiar, mejorar las oportunidades de empleo y reforzar el tejido social local. Torlà ha subrayado que la Diputación actúa en ejercicio de competencia propia y que no requiere informes de duplicidad de la Generalitat para establecer las bases reguladoras.

Barrachina ha señalado que las UCF son una herramienta “fundamental” para mejorar la calidad de vida de las familias, fijar población en el medio rural y atraer nuevos habitantes a las zonas más despobladas de la provincia.