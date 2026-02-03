La Diputación de Castellón impulsa una exposición itinerante sobre diversidad sexual y de género

La Diputación de Castellón recorrerá la provincia con una exposición itinerante para sensibilizar y concienciar sobre la diversidad sexual y de género. La iniciativa, impulsada por el área de Igualdad, se desarrollará en los Centros CEDES con el objetivo de promover la inclusión, el respeto y la visibilidad del colectivo LGTBI+.

“Desde la Diputación de Castellón reforzamos nuestro compromiso por avanzar en materia de diversidad con el objetivo puesto en construir una sociedad más justa e igualitaria”, ha señalado la diputada responsable del área, Marisa Torlà.

La exposición se enmarca en la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, que se celebra el 17 de mayo. Según ha explicado Torlà, “se va a llevar a cabo una exposición itinerante que sensibilice sobre diferentes ámbitos imprescindibles del desarrollo de la vida de las personas, promoviendo un mensaje de igualdad y visibilidad para la comunidad LGTBI+ y estableciendo una comparativa entre nuestro contexto y el contexto internacional”.

La muestra abordará cuestiones como la discriminación, la inclusión y las luchas por la igualdad en distintos ámbitos, a través de una narrativa visual y educativa que combinará datos sociológicos con elementos gráficos y audiovisuales, con el fin de propiciar la reflexión y el aprendizaje.

El recorrido de la exposición incluirá los CEDES de Vall d’Alba, Lucena, Albocàsser, Morella y Segorbe, donde permanecerá alrededor de 15 días en cada espacio entre los meses de abril y junio. Estará abierta al público en el horario habitual de los centros y permitirá la participación de centros educativos, colectivos y asociaciones locales. “La exposición permanecerá alrededor de 15 días en cada espacio y estará abierta al público durante el horario de apertura de los CEDES”, ha añadido la diputada.

Por último, Marisa Torlà ha destacado la importancia de desarrollar acciones de sensibilización, educación y prevención de la discriminación y la LGTBIfobia, y ha asegurado que “desde la institución provincial seguiremos desarrollando políticas inclusivas para seguir avanzando hacia una sociedad más justa, plural y respetuosa con la diversidad”.