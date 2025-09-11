La Diputación de Castellón impulsa la conciliación familiar en los municipios más pequeños

La Diputación Provincial de Castellón ha aprobado la concesión de ayudas por un total de 905.467 euros destinadas a financiar el servicio de la Unidad de Conciliación Familiar (UCF) en localidades con población inferior a los 1.500 habitantes. Con estas subvenciones, la institución amplía a 36 el número de unidades de conciliación familiar en la provincia.

Estas ayudas están dirigidas a sufragar tanto el gasto corriente como el de inversión para estos servicios, que atienden a niños y niñas de 0 a 3 años, ofreciendo un espacio educativo y lúdico. El objetivo es facilitar la conciliación laboral y familiar, apoyando a las familias que viven en municipios pequeños y promoviendo la fijación de población en el medio rural.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha señalado que con esta medida “aumentamos el número de municipios y unidades y mejoramos las oportunidades de las familias castellonenses”. Asimismo, ha destacado la importancia de estas unidades como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida y atraer nuevos habitantes a las zonas más despobladas de la provincia.

Las ayudas beneficiarán a 33 municipios: Villahermosa, Benassal, Canet lo Roig, Navajas, Catí, la Pobla de Benifassà, Cortes de Arenoso, Ludiente, Montanejos, Olocau del Rey, Atzeneta del Maestrat, Fanzara, La Jana, La Mata de Morella, Argelita, Ribesalbes, Cinctorres, Figueroles, Forcall, La Salzadella, Sot de Ferrer, Sueras, Tales, Vilanova d’Alcolea, Xert, Lucena, Traiguera, Azuébar, Rossell, Santa Magdalena de Pulpis, La Llosa, Castellnovo y Montán.

Además, se han habilitado tres nuevas unidades en los municipios de Sant Jordi, Eslida y Culla, que también han recibido subvenciones para gastos de inversión destinados a pequeñas reformas y adquisición de bienes.

La diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha indicado que estas ayudas forman parte de la apuesta del Gobierno Provincial para garantizar que toda la provincia cuente con servicios e inversiones equitativas, especialmente en los municipios más pequeños, que son los que menos recursos tienen.