La Diputación de Castellón financia una sala de juegos para niños con autismo

La Diputación de Castellón ha firmado un convenio de colaboración con la asociación TEACAST para equipar una sala de juegos en el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) de niños y niñas con autismo que el colectivo posee en la ciudad de Castellón.

El centro atiende directamente a más de 170 familias de la provincia, ofreciendo apoyo y acompañamiento especializado. La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha señalado que “la función social, de atención y ayuda que presta esta entidad a las familias con hijos autistas es fundamental. Y la Diputación está volcada en favorecer su desarrollo físico, cognitivo, emocional y social”.

Una inversión de 10.000 euros para potenciar capacidades

El convenio contempla una aportación de 10.000 euros para equipar la sala con estructuras de juego, elementos de trabajo y materiales de protección y asistencia, reforzando así la labor del CDIAT como centro clave en la atención a menores y familias.

Barrachina ha destacado que “la mejor inversión es aquella que asiste, cuida y pone en valor el potencial de los castellonenses. Y este convenio es una apuesta por el futuro de sus beneficiarios”.

Prioridad al bienestar social en 2026

La presidenta ha recordado que el presupuesto de la Diputación para 2026 prioriza el apoyo a las personas, colectivos y asociaciones más necesitadas, destinando 22 millones de euros a su desarrollo personal.

De esta partida, 12,52 millones se destinan a Bienestar Social e Igualdad, con un incremento del 4,7 % respecto a 2025, mientras que 9,5 millones apoyan la labor de entidades como Penyeta Roja.

Asimismo, se refuerzan programas como los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP), las Unidades de Conciliación Familiar (UCF) o las Escoletes Matineres, con 3,2 millones de euros, junto a la teleasistencia (de 320.000 a 401.000 euros), la atención primaria (5,8 millones) y el transporte a demanda (300.000 euros), así como subvenciones para asociaciones de jubilados (140.000 euros).

“Con estas medidas, seguimos cuidando de las personas y reforzando su bienestar, especialmente en el interior de la provincia”, ha concluido Barrachina.